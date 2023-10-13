Пероральные ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и блокаторы рецепторов к ангиотензину II (БРА) для лечения артериальной гипертензии
Медикаментозное лечение
Выборочные побочные эффекты
Ингибиторы АПФ*
Беназеприл
Сыпь, кашель, ангионевротический отек, гиперкалиемия (особенно у пациентов с почечной недостаточностью или у тех, кто принимал нестероидные противовоспалительные препараты, калийсберегающие диуретики или добавки с калием), извращение вкуса, обратимое острое повреждение почек (при стенозе в одной или обеих почках с нарушением функции почек), протеинурия (редко при рекомендуемых дозах), нейтропения (редко), гипотензия во время начала терапии (особенно у пациентов с высокой активностью ренина плазмы или гиповолемией на фоне приема диуретиков или других причин)
Каптоприл
Эналаприл
Фозиноприл
Лизиноприл
Периндоприл
Хинаприл
Рамиприл
Трандолаприл
Блокаторы рецепторов ангиотензина II
Азилсартан
Головокружение, ангионевротический отек (очень редко); теоретически такие же нежелательные эффекты, как и у ингибиторов АПФ в отношении функции почек (исключая протеинурию и нейтропению), влияния на уровень сывороточного калия и артериальное давление
Кандесартан
Ирбесартан
Лозартан
Олмесартан
Телмисартан
Валсартан
* Все ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II противопоказаны при беременности (могут привести к повреждению или гибели развивающегося плода).