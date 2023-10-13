Пероральные диуретики при лечении АГ
Медикаментозное лечение
Выборочные побочные эффекты
Петлевые диуретики
Буметанид (в РФ не зарегистрирован)
Гиперкалиемия, гипонатриемия, гипомагниемия, обезвоживание, постуральная гипотензия, шум в ушах, потеря слуха
Этакриновая кислота
Фуросемид
Торасемид
Калийсберегающие диуретики
Амилорид
Гиперкалиемия (в основном у пациентов с почечной недостаточностью и у пациентов, получающих лечение ингибиторами ангиотензин-I-превращающего фермента, блокаторами рецепторов ангиотензина II и нестероидными противовоспалительными средствами), тошнота, расстройство желудочно-кишечного тракта, гинекомастия, нарушение менструального цикла (спиронолактон)
Эплеренон†
Спиронолактон†
Триамтерен
Тиазидные и тиазидоподобные диуретики (хлорталидон и индапамид)
Бендрофлуметиазид
Гипокалиемия (усиливающая интоксикацию сердечными гликозидами), гиперурикемия, нарушение толерантности к глюкозе, гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия, гиперкальциемия, нарушения сексуальной функции у мужчин, слабость, сыпь
Хлоротиазид
Хлорталидон
Гидрохлоротиазид
Гидрофлуметиазид
Индапамид
Метиклотиазид
* Большие дозы могут потребоваться пациентам с почечной недостаточностью.
† Основные классы Блокаторы рецепторов альдостерона.