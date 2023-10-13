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Пероральные диуретики при лечении АГ

Медикаментозное лечение

Выборочные побочные эффекты

Петлевые диуретики

Буметанид (в РФ не зарегистрирован)

Гиперкалиемия, гипонатриемия, гипомагниемия, обезвоживание, постуральная гипотензия, шум в ушах, потеря слуха

Этакриновая кислота

Фуросемид

Торасемид

Калийсберегающие диуретики

Амилорид

Гиперкалиемия (в основном у пациентов с почечной недостаточностью и у пациентов, получающих лечение ингибиторами ангиотензин-I-превращающего фермента, блокаторами рецепторов ангиотензина II и нестероидными противовоспалительными средствами), тошнота, расстройство желудочно-кишечного тракта, гинекомастия, нарушение менструального цикла (спиронолактон)

Эплеренон†

Спиронолактон†

Триамтерен

Тиазидные и тиазидоподобные диуретики (хлорталидон и индапамид)

Бендрофлуметиазид

Гипокалиемия (усиливающая интоксикацию сердечными гликозидами), гиперурикемия, нарушение толерантности к глюкозе, гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия, гиперкальциемия, нарушения сексуальной функции у мужчин, слабость, сыпь

Хлоротиазид

Хлорталидон

Гидрохлоротиазид

Гидрофлуметиазид

Индапамид

Метиклотиазид

* Большие дозы могут потребоваться пациентам с почечной недостаточностью.

† Основные классы Блокаторы рецепторов альдостерона.

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