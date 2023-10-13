Пероральные блокаторы Са каналов для лечения артериальной гипертензии
Медикаментозное лечение
Выборочные побочные эффекты
Примечания
Недигидропиридиновые
Дилтиазем с замедленным высвобождением
Головная боль, головокружение, астения, приливы, периферические отеки, брадикардия; возможно, дисфункция печени
Возможна гиперплазия десен при длительном применении
Противопоказан при сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса из-за отрицательных инотропных эффектов, при дисфункции синусового узла или при атриовентрикулярной блокаде више 1-й степени
Дилтиазем пролонгированного действия
Верапамил
Головная боль, головокружение, астения, приливы, периферические отеки, брадикардия; возможно, дисфункция печени
Запор
Возможна гиперплазия десен при длительном применении
Противопоказан при сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса из-за отрицательных инотропных эффектов, при дисфункции синусового узла или при атриовентрикулярной блокаде више 1-й степени
Верапамил с замедленным высвобождением
Дигидропиридиновые
Амлодипин
Головокружение, приливы, головная боль, слабость, тошнота, изжога, периферические отеки, тахикардия.
Возможна гиперплазия десен при длительном применении
Противопоказаны при сердечной недостаточности, возможно кроме амлодипина
Использование короткодействующего нифедипина ассоциируется с повышенной частотой инфаркта миокарда
Фелодипин
Исрадипин
Никардипин
Никардипин с замедленным высвобождением
Нифедипин пролонгированного действия
Низолдипин