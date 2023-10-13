Пероральные блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА) при гипертонии у детей
Лекарственный препарат
Дозировка
Некоторые побочные эффекты
Примечания
Кандесартан
Для детей 1–5 лет: начальная доза 0,2 мг/кг 1 раз в день (до максимальной дозы 0,4 мг/кг 1 раз в день или 0,2 мг/кг 2 раза в день)
Для детей ≥ 6 лет, которые весят < 50 кг: начальная доза 4 мг 1 раз в день, до максимальной дозы 16 мг 1 раз в день (или 8 мг 2 раза в день)
Для детей ≥ 6 лет, которые весят ≥ 50 кг: начальная доза 8 мг 1 раз в день, до максимальной дозы 32 мг 1 раз в день (или 16 мг 2 раза в день)
Распространенные побочные эффекты: головная боль, головокружение
Тяжелые побочные эффекты: токсичность для плода, гиперкалиемия, острое повреждение почек
Противопоказания включают беременность и ангионевротический отек.
Способность снижать артериальное давление у БРА такая же, как и у ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (которые обычно назначаются первыми, главным образом, из-за большего клинического опыта их применения).
БРА не вызывают кашель, реже развивается ангионевротический отек.
БРА обычно назначают 1 раз в день, но при побочных эффектах, таких как головокружение в результате гипотонии, возникающих после однократной большой суточной дозы, можно рассмотреть прием дозы 2 раза в день в более низкой дозировке.
Лозартан
Для детей ≥ 6 лет: начальная доза 0,7 мг/кг 1 раз в день до 50 мг 1 раз в день. Постепенно увеличивать дозу до максимальной суточной дозы 1,4 мг/кг, не превышающей 100 мг (альтернативно 0,7 мг/кг или 50 мг 2 раза в день)
Валсартан
Для детей ≥ 6 лет: начальная доза 1,3 мг/кг 1 раз в день (максимальная начальная доза 40 мг 1 раз в день); максимальная суточная доза 2,7 мг/кг, не более 160 мг 1 раз в день