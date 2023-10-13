Пероральные блокаторы кальциевых каналов (БКК) при гипертонии у детей
Лекарственный препарат*
Дозировка
Некоторые побочные эффекты
Примечания
Амлодипин
Для детей 1–5 лет: начальная доза 0,1 мг/кг 1 раз в день, до максимальной дозы 0,6 мг/кг (не более 5 мг) 1 раз в день
Для детей ≥ 6 лет: начальная доза 2,5 мг 1 раз в день, максимальная доза 10 мг 1 раз в день
Распространенные побочные эффекты: приливы, головокружение, периферические отеки
Тяжелые побочные эффекты: ангионевротический отек
Противопоказания включают гиперчувствительность к БКК.
Исрадипин
Таблетки пролонгированного действия: начальная доза 2,5 мг 1 раз в день, максимальная доза 10 мг 1 раз в день
Нифедипин пролонгированного действия†
Начальная доза: 0,25–0,5 мг/кг 1 раз в день до максимальной дозы 3 мг/кг (не более 120 мг) 1 раз в день (или 1,5 мг/кг или 60 мг 2 раза в день)
* Все эти препараты являются дигидропиридинами, которые имеют в основном сосудистые эффекты и минимальные сердечные эффекты.
† Нифедипин в виде таблеток немедленного высвобождения больше не рекомендуется из-за возможности быстрого падения артериального давления.