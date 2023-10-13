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Пероральные бета-адреноблокаторы при артериальной гипертензии

Медикаментозное лечение

Выборочные побочные эффекты

Примечания

Ацебутолол*, †

Бронхоспазм, утомляемость, бессонница, сексуальная дисфункция, ухудшение течения сердечной недостаточности, маскировка симптомов гипогликемии, триглицеридемия, повышение общего холестерина и снижение уровня липопротеидов высокой плотности (за исключением пиндолола, ацебутолола, пенбутолола, картеолола и лабеталола)

Противопоказан пациентам с атриовентрикулярной блокадой более 1-й степени или синдромом слабости синусового узла.

Следует избегать у больных с бронхиальной астмой

Следует использовать с осторожностью у пациентов с ХОБЛ с тяжелым заболеванием, сердечной недостаточностью или принимающих инсулин

Нельзя отменять резко у пациентов с ишемической болезнью сердца

Бисопролол, карведилол и метопролол могут использоватся для лечения сердечной недостаточности

Атенолол*

Бетаксолол*

Бисопролол*

Карведилол‡

Карведилол (с контролируемым высвобождением)‡

Лабеталол‡, §

Метопролол*

Метопролол (с пролонгированным высвобождением)

Надолол

Небиволол

Пенбутолол†

Пиндолол†

Пропранолол

Пропранолол пролонгированного действия

Тимолол

* Кардиоселективность.

† С внутренней симпатомиметической активностью.

‡ Альфа-бета-блокаторы. Лабеталол также может быть назначен внутривенно при гипертонических кризах. F

§ Может также назначаться при гипертонических кризах.

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