Пероральные бета-адреноблокаторы при артериальной гипертензии
Медикаментозное лечение
Выборочные побочные эффекты
Примечания
Ацебутолол*, †
Бронхоспазм, утомляемость, бессонница, сексуальная дисфункция, ухудшение течения сердечной недостаточности, маскировка симптомов гипогликемии, триглицеридемия, повышение общего холестерина и снижение уровня липопротеидов высокой плотности (за исключением пиндолола, ацебутолола, пенбутолола, картеолола и лабеталола)
Противопоказан пациентам с атриовентрикулярной блокадой более 1-й степени или синдромом слабости синусового узла.
Следует избегать у больных с бронхиальной астмой
Следует использовать с осторожностью у пациентов с ХОБЛ с тяжелым заболеванием, сердечной недостаточностью или принимающих инсулин
Нельзя отменять резко у пациентов с ишемической болезнью сердца
Бисопролол, карведилол и метопролол могут использоватся для лечения сердечной недостаточности
Атенолол*
Бетаксолол*
Бисопролол*
Карведилол‡
Карведилол (с контролируемым высвобождением)‡
Лабеталол‡, §
Метопролол*
Метопролол (с пролонгированным высвобождением)
Надолол
Небиволол
Пенбутолол†
Пиндолол†
Пропранолол
Пропранолол пролонгированного действия
Тимолол
* Кардиоселективность.
† С внутренней симпатомиметической активностью.
‡ Альфа-бета-блокаторы. Лабеталол также может быть назначен внутривенно при гипертонических кризах. F
§ Может также назначаться при гипертонических кризах.