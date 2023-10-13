Пероральные адренергические препараты при гипертонии у детей
Класс препаратов
Дозировка
Некоторые побочные эффекты
Примечания
Атенолол (бета-блокатор)
Начальная доза: 0,5–1 мг/кг 1 раз в день (или 0,25–0,5 мг/кг 2 раза в день) до максимальной суточной дозы 2 мг/кг (не более 100 мг)
Может вызывать брадикардию или АВ-блокаду, усталость/вялость, головокружение или хрипы
Противопоказания включают отек легких и кардиогенный шок.
Следует использовать с осторожностью у пациентов с сахарным диабетом и астмой.
Атенолол не следует резко отменять.
Клонидин (альфа-2-агонист)
Для детей < 12 лет: начальная доза 2,5–5 мкг/кг 2 раза в день (или 1,7–3,3 мкг/кг 3 раза в день), максимальная общая суточная доза 0,9 мг
Для детей ≥ 12 лет: начальная доза 0,1 мг 2 раза в день, может быть увеличена с шагом 0,05 2 раза в день с недельными интервалами, до максимальной дозы 1,2 мг 2 раза в день
У детей, стабилизированных пероральной дозой, можно перейти на трансдермальный пластырь, поставляющий такую же общую суточную дозу; менять каждые 5–7 дней
Сонливость, утомляемость, головокружение
Клонидин не следует резко отменять.
Лабеталол (смешанный альфа- и бета-блокатор)
Начальная доза: 0,5–1,5 мг/кг 2 раза в день до 100 мг 2 раза в день, максимальная доза 6 мг/кг (не более 600 мг) 2 раза в день
Ортостатическая гипотензия, отек, брадикардия, сердечная недостаточность, бронхоспазм
Противопоказания включают отек легких, кардиогенный шок или блокаду сердца.
Следует использовать с осторожностью у пациентов с астмой или заболеваниями печени.