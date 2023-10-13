Пероральное применение дигоксина у детей*
Возраст
Общая дигитализирующая доза† (мкг/кг)
Поддерживающая доза ‡
Недоношенные новорожденные
20
2,5 мкг/кг 2 раза в день
Доношенные новорожденные
30
4-5 мкг/кг 2 раза в день
1 месяц – 2 года
30–50
5-6 мкг/кг 2 раза в день
2-5 лет
30–40
4-5 мкг/кг 2 раза в день
6-10 лет
20–35
2,5-4 мкг/кг 2 раза в день
> 10 лет или вес > 30 кг§
10–15
0,125 мг 2 раза в день или 0,25 мг 1 раз в день
* Все дозы основаны на идеальной массе тела для детей с нормальной функцией почек. Внутривенная доза составляет 75% от пероральной дозы.
† Дигитализирующая доза в настоящее время используется нечасто. Чаще всего используется при лечении аритмий или острой сердечной недостаточности. Всю дигитализирующую дозу обычно вводят в течение 24 ч, сначала половину первоначальной дозы, после чего одну четвертую дозы дают дважды, с интервалом 8-12 ч; необходимо мониторирование ЭКГ.
‡ Поддерживающая доза составляет 25% от дигитализирующей дозы, за 2 отдельных приема. Отрегулируйте дозу в зависимости от клинической реакции и уровней лекарственного препарата.
§ Не превышайте взрослую пероральную дигитализирующую дозу 1–1,5 мг.