† Дигитализирующая доза в настоящее время используется нечасто. Чаще всего используется при лечении аритмий или острой сердечной недостаточности. Всю дигитализирующую дозу обычно вводят в течение 24 ч, сначала половину первоначальной дозы, после чего одну четвертую дозы дают дважды, с интервалом 8-12 ч; необходимо мониторирование ЭКГ.