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Пероральное применение дигоксина у детей*

Возраст

Общая дигитализирующая доза† (мкг/кг)

Поддерживающая доза ‡

Недоношенные новорожденные

20

2,5 мкг/кг 2 раза в день

Доношенные новорожденные

30

4-5 мкг/кг 2 раза в день

1 месяц – 2 года

30–50

5-6 мкг/кг 2 раза в день

2-5 лет

30–40

4-5 мкг/кг 2 раза в день

6-10 лет

20–35

2,5-4 мкг/кг 2 раза в день

> 10 лет или вес > 30 кг§

10–15

0,125 мг 2 раза в день или 0,25 мг 1 раз в день

* Все дозы основаны на идеальной массе тела для детей с нормальной функцией почек. Внутривенная доза составляет 75% от пероральной дозы.

† Дигитализирующая доза в настоящее время используется нечасто. Чаще всего используется при лечении аритмий или острой сердечной недостаточности. Всю дигитализирующую дозу обычно вводят в течение 24 ч, сначала половину первоначальной дозы, после чего одну четвертую дозы дают дважды, с интервалом 8-12 ч; необходимо мониторирование ЭКГ.

‡ Поддерживающая доза составляет 25% от дигитализирующей дозы, за 2 отдельных приема. Отрегулируйте дозу в зависимости от клинической реакции и уровней лекарственного препарата.

§ Не превышайте взрослую пероральную дигитализирующую дозу 1–1,5 мг.

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