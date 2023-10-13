* S. aureus не является обычной причиной менингита, за исключением случаев, когда инфекция появляется в организме путем проникающей раны головы или после нейрохирургической процедуры. Тем не менее, эта инфекция может стать причиной менингита во всех группах пациентов. Таким образом, должны назначаться ванкомицин или другие антибиотики антистафилококкового действия, если врачи предполагают, что эти бактерии являются возможной, хоть и маловероятной, причиной.

†H. influenzae следует рассматривать при заболеваниях детей < 5 лет, без вакцинации против H. influenzae типа B.

‡ S. pneumoniae является наиболее распространенной причинной бактерией у пациентов с подтеканием ЦСЖ или при остром отите. Такие пациенты могут пройти курс лечения с приемом ванкомицина и цефтриаксона или цефотаксима. Однако, когда менингит сопровождается субдуральной эмпиемой или развивается после нейрохирургической процедуры, возможно вероятное присутствие других бактерий, таких как P. aeruginosa, или может присутствовать также Bacteroides; в таких случаях, первоначальное лечение должно включать ванкомицин плюс цефтазидим плюс метронидазол. Субдуральные эмпиемы должны быть сразу же дренированы.