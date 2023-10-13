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Первоначальный прием антибиотиков при остром бактериальном менингите

Группа пациентов

Подозреваемые бактерии

Предварительные антибиотики

Возраст

< 3 месяцев

Streptococcus agalactiae

Escherichia coli или другие грамотрицательные бактерии

Listeria monocytogenes

Staphylococcus aureus*

Ампициллин

плюс

Цефтриаксон или цефотаксим

3 месяца – 18 лет

Neisseria meningitidis

S. pneumoniae

S. aureus*

Haemophilus influenzae

Цефотаксим или цефтриаксон

плюс

Ванкомицин

18-50 лет

S. pneumoniae

N. meningitidis

S. aureus*

Цефтриаксон или цефотаксим

плюс

Ванкомицин

> 50 лет

S. pneumoniae

L. monocytogenes

S. aureus

Грамотрицательные бактерии

N. meningitidis (необычная инфекция для этой возрастной группы)

Цефтриаксон или цефотаксим

плюс

Ампициллин

плюс

Ванкомицин

Способ введения

Синусит, отит, утечка ЦСЖ

S. pneumoniae

H. influenzae

Грамотрицательные бактерии, включая Pseudomonas aeruginosa

Анаэробные или микроаэрофильные стрептококки

Bacteroides fragilis

S. aureus*

Ванкомицин

плюс

Цефтазидим или меропенем

плюс

Метронидазол

Проникающие раны головы, нейрохирургические процедуры, шунтирующие инфекции

S. aureus

S. epidermidis

Грамотрицательные бактерии, включая P. aeruginosa

S. pneumoniae

Ванкомицин

плюс

Цефтазидим

Иммунный статус

СПИД, другие заболевания, понижающие клеточный иммунитет

S. pneumoniae

L. monocytogenes

Грамотрицательные бактерии, включая P. aeruginosa

S. aureus*

Ампициллин

плюс

Цефтазидим

плюс

Ванкомицин

* S. aureus не является обычной причиной менингита, за исключением случаев, когда инфекция появляется в организме путем проникающей раны головы или после нейрохирургической процедуры. Тем не менее, эта инфекция может стать причиной менингита во всех группах пациентов. Таким образом, должны назначаться ванкомицин или другие антибиотики антистафилококкового действия, если врачи предполагают, что эти бактерии являются возможной, хоть и маловероятной, причиной.

H. influenzae следует рассматривать при заболеваниях детей < 5 лет, без вакцинации против H. influenzae типа B.

S. pneumoniae является наиболее распространенной причинной бактерией у пациентов с подтеканием ЦСЖ или при остром отите. Такие пациенты могут пройти курс лечения с приемом ванкомицина и цефтриаксона или цефотаксима. Однако, когда менингит сопровождается субдуральной эмпиемой или развивается после нейрохирургической процедуры, возможно вероятное присутствие других бактерий, таких как P. aeruginosa, или может присутствовать также Bacteroides; в таких случаях, первоначальное лечение должно включать ванкомицин плюс цефтазидим плюс метронидазол. Субдуральные эмпиемы должны быть сразу же дренированы.

СМЖ = спинномозговая жидкость.

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