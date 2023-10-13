Первоначальный подход к лечению высокого давления
Артериальное давление
Риск АССЗ < 10%
Риск АССЗ ≥ 10%
Клинические АССЗ*
Повышенное: 120-129/< 80
Изменение образа жизни, повторный осмотр через 3-6 месяцев
Изменение образа жизни, повторный осмотр через 3-6 месяцев
Изменение образа жизни, повторный осмотр через 3-6 месяцев
Этап 1 Гипертензия: 130-139/80-89
Изменение образа жизни, повторный осмотр через 3-6 месяцев
Монотерапия, повторная оценка через 1 месяц †
Монотерапия, повторная оценка через 1 месяц †
Гипертензия 2 стадии‡:
Систолическое АД ≥ 140
ИЛИ
Диастолическое АД ≥ 90
Комбинированная терапия (2 антигипертензивных препарата), повторная оценка через 1 месяц †
Комбинированная терапия, повторная оценка через 1 месяц †
Комбинированная терапия, повторная оценка через 1 месяц †
* Ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность или инсульт
† Изменения образа жизни также рекомендуются всем пациентам, которые получают фармакотерапию.
‡ При артериальном давлении 140–159/90–100 рассмотрите начало лечения с приема двух препаратов (разных классов). При артериальном давлении ≥ 160/100 обязательно используйте 2 препарата и часто проводите повторный осмотр.
Data from Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines [published correction appears in Hypertension 2018 Jun;71(6):e136-e139] [published correction appears in Hypertension 2018 Sep;72(3):e33]. Hypertension 71(6):1269-1324, 2018. doi:10.1161/HYP.0000000000000066
АССЗ =атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания; АД= артериальное давление.