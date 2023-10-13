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Первоначальный выбор класса антигипертензивных препаратов

Группа препаратов

Показания

Ингибиторы АПФ*

Молодой возраст

Левожелудочковая недостаточность, обусловленная систолической дисфункцией †

Диабет в сочетании с нефропатией

Соотношение альбумин/креатинин > 30 мг/г (> 33,9 мг/ммоль) у пациентов с хроническими заболеваними почек или диабетическим гломерулосклерозом

Эректильная дисфункция, обусловленная приемом других препаратов

Блокаторы рецепторов к ангиотензину II*

Молодой возраст

Состояния, при которых ингибиторы АПФ показаны, но не переносятся пациентом из-за кашля или ангионевротического отека

Диабет с нефропатией

Левожелудочковая недостаточность с систолической дисфункцией

Повторный инсульт

Блокаторы кальциевых каналов длительного действия

Пожилой возраст

Африканское или афроамериканское происхождение

Стенокардия

Аритмии (например, фибрилляция предсердий, пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия)

Изолированная систолическая гипертензия у пожилых пациентов (дигидропиридины)†

Высокий риск ИБС (недигидропиридины)†

Тиазидоподобные диуретики† (хлорталидон или индапамид)

Пожилой возраст

Африканское или афроамериканское происхождение

Сердечная недостаточность

*Противопоказано при беременности

† Снижение заболеваемости и смертности в рандомизированных исследованиях.

АПФ = ангиотензинпревращающий фермент; ИБС = ишемическая болезнь сердца.

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