Первоначальный выбор класса антигипертензивных препаратов
Группа препаратов
Показания
Ингибиторы АПФ*
Молодой возраст
Левожелудочковая недостаточность, обусловленная систолической дисфункцией †
Диабет в сочетании с нефропатией
Соотношение альбумин/креатинин > 30 мг/г (> 33,9 мг/ммоль) у пациентов с хроническими заболеваними почек или диабетическим гломерулосклерозом
Эректильная дисфункция, обусловленная приемом других препаратов
Блокаторы рецепторов к ангиотензину II*
Молодой возраст
Состояния, при которых ингибиторы АПФ показаны, но не переносятся пациентом из-за кашля или ангионевротического отека
Диабет с нефропатией
Левожелудочковая недостаточность с систолической дисфункцией
Повторный инсульт
Блокаторы кальциевых каналов длительного действия
Пожилой возраст
Африканское или афроамериканское происхождение
Аритмии (например, фибрилляция предсердий, пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия)
Изолированная систолическая гипертензия у пожилых пациентов (дигидропиридины)†
Высокий риск ИБС (недигидропиридины)†
Тиазидоподобные диуретики† (хлорталидон или индапамид)
Пожилой возраст
Африканское или афроамериканское происхождение
*Противопоказано при беременности
† Снижение заболеваемости и смертности в рандомизированных исследованиях.
АПФ = ангиотензинпревращающий фермент; ИБС = ишемическая болезнь сердца.