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Первоначальные методы лечения вшей

Лечение

Инструкции

Примечания

Педикулез головы

0,5% лосьон малатиона

Нанесите на сухие волосы и кожу головы, вымойте и ополосните через 8-12 часов, вымойте шампунем кожу и снимите гниды

Можно повторить через 7-9 дней, если видно живых гнид (гнид ближе, чем на 1/4 дюйма (6,35 мм) от кожи головы)

Высокоэффективный, но не 1-ой линии лечения из-за пожароопасности и неприятного запаха

Перметрин (например, 1% лосьон или крем-ополаскиватель), другие пиретроидные или пиретринные лосьоны*

Вымойте волосы и нанесите на влажные волосы, за ушами и на затылке; смойте через 10 минут

Можно повторить через 7 дней, если видны живые гниды (ближе, чем 1/4 дюйма (6,35 мм) от кожи головы)

Противопоказан пациентам, чувствительным к растениям семейства сложноцветные

Спиносад 0,9% -я суспензия для наружного применения

Нанесите на сухую кожу головы и втирайте до увлажнения кожи головы, затем нанесите на сухие волосы, полностью покрывая кожу головы и волосы; оставьте на 10 минут, затем смойте теплой водой

Если живые вши видны через 7 дней, следует провести повторную обработку

Для использования у пациентов ≥ 4 лет

Содержит бензиловый спирт и его производные; избегайте применения у новорожденных и детей младше 6 месяцев из-за потенциальной токсичности и у пациентов с чувствительностью к бензиловому спирту

Может вызывать покраснение и отек век; избегать контакта с глазами

Ивермектин 0,5% лосьон

Нанесите лосьон на сухие волосы до полного покрытия волос и кожи головы. Через 10 минут промойте водой

Одноразовое использование

Для использования у пациентов в возрасте > 6 месяцев

Влажное расчесывание металлическим гребнем для вычесывания гнид

Должно сочетаться со всеми видами лечения

Педикулез тела

Лечение зуда и вторичной инфекции

Местные средства не используются, потому что платяные вши находятся в одежде

Стирать и сушить одежду и постельное белье при 65° C (149° F).

Химчистка или утюжка одежды

Педикулез лобковый

Перметрин 1%-ный (60 мл) крем

То же, что и при головных вшах

Необходимо повторить через 10 дней

Пиретрины* с пиперонилбутоксидом (60 мл) шампунь

Нанести на сухие волосы и кожу, оставить на 10 минут и промыть, повторять в течение 7-10 дней

Не может применяться более 2 раз в течение 24 часов

Педикулез ресниц

Флуоресцеина 10-20%-ного капли

Наносят на веки

Обеспечивает немедленный педикулоцидный эффект

Вазелиновая мазь

Наносить 3-4 раза в день в течение 8-10 дней

*Пиретрины являются природными компонентами цветов хризантемы с сильной инсектицидной активностью, пиретроиды являются синтетическими и природными аналогами пиретрина, а перметрин является широко используемым синтетическим пиретроидом. Пиретрины комбинируются с производным перечной кислоты (пиперонилбутоксид) для повышения эффективности.

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