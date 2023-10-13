Первоначальные методы лечения вшей
Лечение
Инструкции
Примечания
Педикулез головы
0,5% лосьон малатиона
Нанесите на сухие волосы и кожу головы, вымойте и ополосните через 8-12 часов, вымойте шампунем кожу и снимите гниды
Можно повторить через 7-9 дней, если видно живых гнид (гнид ближе, чем на 1/4 дюйма (6,35 мм) от кожи головы)
Высокоэффективный, но не 1-ой линии лечения из-за пожароопасности и неприятного запаха
Перметрин (например, 1% лосьон или крем-ополаскиватель), другие пиретроидные или пиретринные лосьоны*
Вымойте волосы и нанесите на влажные волосы, за ушами и на затылке; смойте через 10 минут
Можно повторить через 7 дней, если видны живые гниды (ближе, чем 1/4 дюйма (6,35 мм) от кожи головы)
Противопоказан пациентам, чувствительным к растениям семейства сложноцветные
Спиносад 0,9% -я суспензия для наружного применения
Нанесите на сухую кожу головы и втирайте до увлажнения кожи головы, затем нанесите на сухие волосы, полностью покрывая кожу головы и волосы; оставьте на 10 минут, затем смойте теплой водой
Если живые вши видны через 7 дней, следует провести повторную обработку
Для использования у пациентов ≥ 4 лет
Содержит бензиловый спирт и его производные; избегайте применения у новорожденных и детей младше 6 месяцев из-за потенциальной токсичности и у пациентов с чувствительностью к бензиловому спирту
Может вызывать покраснение и отек век; избегать контакта с глазами
Ивермектин 0,5% лосьон
Нанесите лосьон на сухие волосы до полного покрытия волос и кожи головы. Через 10 минут промойте водой
Одноразовое использование
Для использования у пациентов в возрасте > 6 месяцев
Влажное расчесывание металлическим гребнем для вычесывания гнид
Должно сочетаться со всеми видами лечения
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Педикулез тела
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Лечение зуда и вторичной инфекции
Местные средства не используются, потому что платяные вши находятся в одежде
Стирать и сушить одежду и постельное белье при 65° C (149° F).
Химчистка или утюжка одежды
Педикулез лобковый
Перметрин 1%-ный (60 мл) крем
То же, что и при головных вшах
Необходимо повторить через 10 дней
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Пиретрины* с пиперонилбутоксидом (60 мл) шампунь
Нанести на сухие волосы и кожу, оставить на 10 минут и промыть, повторять в течение 7-10 дней
Не может применяться более 2 раз в течение 24 часов
Педикулез ресниц
Флуоресцеина 10-20%-ного капли
Наносят на веки
Обеспечивает немедленный педикулоцидный эффект
Вазелиновая мазь
Наносить 3-4 раза в день в течение 8-10 дней
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*Пиретрины являются природными компонентами цветов хризантемы с сильной инсектицидной активностью, пиретроиды являются синтетическими и природными аналогами пиретрина, а перметрин является широко используемым синтетическим пиретроидом. Пиретрины комбинируются с производным перечной кислоты (пиперонилбутоксид) для повышения эффективности.