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Первичные и компенсаторные изменения при нарушениях кислотно-основного баланса

Первичное нарушение

рН

Бикарбонат (HCO3)

Рсо2

Ожидаемая компенсация

Метаболический ацидоз

< 7,35

Первичное снижение

Компенсаторное снижение

1,2 мм рт. ст. снижение Pсо2 для каждого 1 мЭкв/л (1 ммоль/л) снижения HCO3

или*

Рсо2= (1,5 ×HCO3) + 8 (± 2)

или

Рсо2 = HCO3 + 15

или

Рсо2= последние две цифры значения рН × 100

Метаболический алкалоз

> 7,45

Первичное увеличение

Компенсаторное увеличение

Увеличение Pсо2 на 0,6–0,75 мм рт. ст. для каждого 1 мЭкв/л (1 ммоль/л) увеличения концентрации HCO3со2 не должно подниматься выше 55 мм рт. ст. при компенсации)

Дыхательный ацидоз

< 7,35

Компенсаторное увеличение

Первичное увеличение

Острое: увеличение концентрации HCO3 на 1–2 мЭкв/л (1–2 ммоль/л) для каждых 10 мм рт. ст. увеличения Pсо2

Хроническое: увеличение концентрации HCO3 на 3–4 мЭкв/л (3–4 ммоль/л) для каждых 10 мм рт. ст. увеличения Pсо2

Дыхательный алкалоз

> 7,45

Компенсаторное снижение

Первичное снижение

Острое: снижение концентрации HCO3 на 1–2 мЭкв/л (1–2 ммоль/л) для каждых 10 мм рт. ст. снижения Pсо2

Хроническое: снижение концентрации HCO3 на 4–5 мЭкв/л (4–5 ммоль/л) для каждых 10 мм рт. ст. снижения Pсо2

* Неточный, но удобный эмпирический метод.

HCO3- = бикарбонат-ион; Pco2 = парциальное давление углекислого газа.

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