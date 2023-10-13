Первичные и компенсаторные изменения при нарушениях кислотно-основного баланса
Первичное нарушение
рН
Бикарбонат (HCO3−)
Рсо2
Ожидаемая компенсация
< 7,35
Первичное снижение
Компенсаторное снижение
1,2 мм рт. ст. снижение Pсо2 для каждого 1 мЭкв/л (1 ммоль/л) снижения HCO3−
или*
Рсо2= (1,5 ×HCO3−) + 8 (± 2)
или
Рсо2 = HCO3− + 15
или
Рсо2= последние две цифры значения рН × 100
> 7,45
Первичное увеличение
Компенсаторное увеличение
Увеличение Pсо2 на 0,6–0,75 мм рт. ст. для каждого 1 мЭкв/л (1 ммоль/л) увеличения концентрации HCO3− (Рсо2 не должно подниматься выше 55 мм рт. ст. при компенсации)
< 7,35
Компенсаторное увеличение
Первичное увеличение
Острое: увеличение концентрации HCO3− на 1–2 мЭкв/л (1–2 ммоль/л) для каждых 10 мм рт. ст. увеличения Pсо2
Хроническое: увеличение концентрации HCO3− на 3–4 мЭкв/л (3–4 ммоль/л) для каждых 10 мм рт. ст. увеличения Pсо2
> 7,45
Компенсаторное снижение
Первичное снижение
Острое: снижение концентрации HCO3− на 1–2 мЭкв/л (1–2 ммоль/л) для каждых 10 мм рт. ст. снижения Pсо2
Хроническое: снижение концентрации HCO3− на 4–5 мЭкв/л (4–5 ммоль/л) для каждых 10 мм рт. ст. снижения Pсо2
* Неточный, но удобный эмпирический метод.
HCO3- = бикарбонат-ион; Pco2 = парциальное давление углекислого газа.