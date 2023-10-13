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Пенициллины

Пенициллин

Способ введения

Естественные пенициллины

Пенициллин G (парентеральный/водный)

Парентерально

Бензатина бензилпенициллин

Парентерально (только в/м)

Прокаин-бензилпенициллин

Парентерально

Пенициллин V калия

Перорально

Аминопенициллины

Ампициллин

Перорально или парентерально

Ампициллин/сульбактам

Парентерально

Амоксициллин

Перорально

Амоксициллин/клавуланат

Перорально

Устойчивые к пенициллиназе (антистафилококковые) пенициллины

Диклоксациллин

Перорально

Нафциллин

Перорально или парентерально

Оксациллин

Перорально или парентерально

Пенициллины широкого спектра (антипсевдомонадные)

Пиперациллин/тазобактам

Парентерально

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