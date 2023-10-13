Пенициллины
Пенициллин
Способ введения
Естественные пенициллины
Пенициллин G (парентеральный/водный)
Парентерально
Бензатина бензилпенициллин
Парентерально (только в/м)
Прокаин-бензилпенициллин
Парентерально
Пенициллин V калия
Перорально
Аминопенициллины
Ампициллин
Перорально или парентерально
Ампициллин/сульбактам
Парентерально
Амоксициллин
Перорально
Амоксициллин/клавуланат
Перорально
Устойчивые к пенициллиназе (антистафилококковые) пенициллины
Диклоксациллин
Перорально
Нафциллин
Перорально или парентерально
Оксациллин
Перорально или парентерально
Пенициллины широкого спектра (антипсевдомонадные)
Пиперациллин/тазобактам
Парентерально