Педиатрическая шкала категорий церебральных проявлений*
Баллы
Категория
Описание
1
Норма
Развитие соответствует возрасту
Ребенок дошкольного возраста: уровень развития соответствует возрасту
Ребенок школьного возраста посещает занятия в школе
2
Легкие расстройства
Осознает нарушения и способен влиять на них соответственно возрасту
Минимальные неврологические расстройства, которые контролируются и не влияют на повседневную жизнь (например, эпилепсия)
Ребенок дошкольного возраста может иметь незначительную задержку в развитии, при этом более 75% основных этапов физического и умственного развития должны находиться выше 10-го перцентиля
Ребенок школьного возраста посещает школу, но класс не соответствует возрасту
3
Средние расстройства
Развитие не соответствует возрасту
Неврологические расстройства не контролируются и серьезно влияют на повседневную жизнь
Ребенок дошкольного возраста: большинство основных этапов физического и умственного развития ниже 10-го процентиля
Ребенок школьного возраста: способен проявлять повседневную активность, но посещает специальную школу в связи с когнитивными расстройствами или дефицитом научения
4
Тяжелые расстройства
Ребенок дошкольного возраста: основные этапы физического и умственного развития ниже 10-го процентиля, значительно зависят от помощи окружающих в повседневной жизни
Ребенок школьного возраста: возможны серьезные расстройства, не способны посещать школу, в повседневной жизни зависят от других
Ребенок дошкольного и школьного возраста: возможна аномальная двигательная активность, в том числе нецеленаправленные, декортикационные или децеребрационные ответы на боль
5
Кома или вегетативный статус
Бессознательное состояние
6
Смерть
―
*Для категории учитывается худшее проявление каждого критерия. Дана оценка только тех состояний, которые являются результатом неврологического нарушения. Оценки основаны на медицинских записях и словах лиц, оказывающих уход.
Adapted from Fiser DH. Assessing the outcome of pediatric intensive care. J Pediatr 121(1):68-74, 1992. doi:10.1016/s0022-3476(05)82544-2
ПЖД = повседневная жизнедеятельность.