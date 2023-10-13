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Педиатрическая шкала категорий церебральных проявлений*

Баллы

Категория

Описание

1

Норма

Развитие соответствует возрасту

Ребенок дошкольного возраста: уровень развития соответствует возрасту

Ребенок школьного возраста посещает занятия в школе

2

Легкие расстройства

Осознает нарушения и способен влиять на них соответственно возрасту

Минимальные неврологические расстройства, которые контролируются и не влияют на повседневную жизнь (например, эпилепсия)

Ребенок дошкольного возраста может иметь незначительную задержку в развитии, при этом более 75% основных этапов физического и умственного развития должны находиться выше 10-го перцентиля

Ребенок школьного возраста посещает школу, но класс не соответствует возрасту

3

Средние расстройства

Развитие не соответствует возрасту

Неврологические расстройства не контролируются и серьезно влияют на повседневную жизнь

Ребенок дошкольного возраста: большинство основных этапов физического и умственного развития ниже 10-го процентиля

Ребенок школьного возраста: способен проявлять повседневную активность, но посещает специальную школу в связи с когнитивными расстройствами или дефицитом научения

4

Тяжелые расстройства

Ребенок дошкольного возраста: основные этапы физического и умственного развития ниже 10-го процентиля, значительно зависят от помощи окружающих в повседневной жизни

Ребенок школьного возраста: возможны серьезные расстройства, не способны посещать школу, в повседневной жизни зависят от других

Ребенок дошкольного и школьного возраста: возможна аномальная двигательная активность, в том числе нецеленаправленные, декортикационные или децеребрационные ответы на боль

5

Кома или вегетативный статус

Бессознательное состояние

6

Смерть

*Для категории учитывается худшее проявление каждого критерия. Дана оценка только тех состояний, которые являются результатом неврологического нарушения. Оценки основаны на медицинских записях и словах лиц, оказывающих уход.

Adapted from Fiser DH. Assessing the outcome of pediatric intensive care. J Pediatr 121(1):68-74, 1992. doi:10.1016/s0022-3476(05)82544-2

ПЖД = повседневная жизнедеятельность.

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