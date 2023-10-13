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Патологическое стадирование не ассоциированного с ВПЧ рака ротоглотки*

Стадия

Опухоль (максимальное распространение)†

Метастазы в регионарные лимфатические узлы‡

Отдаленные метастазы§

I

T1

pN0

M0

II

T2

pN0

M0

III

T3

pN0

M0

T1-3

pN1

M0

IVA

T4a

pN0-1

M0

T1-4a

pN2

M0

IVB

T4b

Любое значение pN

M0

Любое значение T

pN3

M0

НПВ

Любое значение T

Любое значение pN

M1

* ВПЧ-статус, определяемый позитивностью p16.

† Определение первичной опухоли (T) в ротоглотке (p16-)

Tis

Карцинома in situ

T1

Опухоль ≤ 2 см в наибольшей её части

T2

Опухоль > 2 см, но ≤ 4 см

T3

Опухоль > 4 см ИЛИ расширение до язычной поверхности надгортанника

T4a

Умеренно распространенный местный процесс; опухоль распространяется на гортань, скелетные мышцы языка, медиальные крыловидные мышцы, твердое небо, нижнюю челюсть (примечание: инфильтрация первичного опухолевого процесса, происходящего из основания языка и надгортанной ямки, в слизистую оболочку до язычной поверхности надгортанника, не рассматривается как поражение гортани)

T4b

Очень распространенный местный процесс; опухоль проникает в латеральную крыловидную мышцу, крыловидные пластинки, латеральную часть носоглотки, или в основание черепа или охватывает сонную артерию

† Определение первичной опухоли (T) в гипофаринксе

Tis

Карцинома in situ

T1

Опухоль ограничена одним близлежащим участком гортаноглотки и/или ≤ 2 см

T2

Опухоль проникает более чем в одну зону гортаноглотки или смежную зону ИЛИ имеет размер > 2 см, но ≤ 4 см без гемиларингеальной фиксации

T3

Опухоль > 4 см ИЛИ с гемиларингеальной фиксацией или прорастанием в пищевод

T4a

Умеренно распространенный местный процесс; опухоль проникает в щитовидный/перстневидный хрящ, подъязычную кость, щитовидную железу или мягкие ткани центрального отдела (включая подподязычные мышцы и подкожный жир)

T4b

Очень распространенный местный процесс; опухоль проникает в предпозвоночную фасцию, окружает сонную артерию или вовлекает в процесс структуры средостения

‡ Определение патологического стадирования по показателю N (pN) – Ротоглотка (p16-) и Гипофаринкс

N0

Отсутствие метастазов в региональные лимфатические узлы

N1

Метастазирование в один ипсилатеральный лимфатический узел ≤ 3 см без экстранодального расширения

N2

Метастаз в одном ипсилатеральном лимфатическом узле ≤ 3 с экстранодальным распостранением ИЛИ > 3 см, но ≤ 6 см без экстранодального распространения; ИЛИ в нескольких ипсилатеральных лимфатических узлах < 6 см без экстранодального распространения; ИЛИ двусторонние метастазы или метастазы в противоположно расположенных лимфатических узлах ≤ 6 см без экстранодального распространения

N3

Метастазирование в лимфатический узел > 6 см без экстранодального распространения; ИЛИ в один ипсилатеральный узел > 3 см с экстранодальным распространением; ИЛИ в несколько ипсилатеральных, контралатеральных узлов либо двустороннее метастазирование в лимфоузлы с экстранодальным распространением

§ Определение отдаленных метастазов (M) - Ротоглотки (p16-) и Гипофаринкса

M0

Отсутстие отдаленных метастазов

M1

Отдаленные метастазы

Data from  Amin MB, Edge S, Greene F, Byrd DR, et al: American Joint Committee on Cancer (AJCC) Cancer Staging Manual, 8th edition. New York, Springer, 2017; AJCC Cancer Staging Form Supplement, 2018.

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