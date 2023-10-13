Патологическое стадирование не ассоциированного с ВПЧ рака ротоглотки*
Стадия
Опухоль (максимальное распространение)†
Метастазы в регионарные лимфатические узлы‡
Отдаленные метастазы§
I
T1
pN0
M0
II
T2
pN0
M0
III
T3
pN0
M0
T1-3
pN1
M0
IVA
T4a
pN0-1
M0
T1-4a
pN2
M0
IVB
T4b
Любое значение pN
M0
Любое значение T
pN3
M0
НПВ
Любое значение T
Любое значение pN
M1
* ВПЧ-статус, определяемый позитивностью p16.
† Определение первичной опухоли (T) в ротоглотке (p16-)
Tis
Карцинома in situ
T1
Опухоль ≤ 2 см в наибольшей её части
T2
Опухоль > 2 см, но ≤ 4 см
T3
Опухоль > 4 см ИЛИ расширение до язычной поверхности надгортанника
T4a
Умеренно распространенный местный процесс; опухоль распространяется на гортань, скелетные мышцы языка, медиальные крыловидные мышцы, твердое небо, нижнюю челюсть (примечание: инфильтрация первичного опухолевого процесса, происходящего из основания языка и надгортанной ямки, в слизистую оболочку до язычной поверхности надгортанника, не рассматривается как поражение гортани)
T4b
Очень распространенный местный процесс; опухоль проникает в латеральную крыловидную мышцу, крыловидные пластинки, латеральную часть носоглотки, или в основание черепа или охватывает сонную артерию
† Определение первичной опухоли (T) в гипофаринксе
Tis
Карцинома in situ
T1
Опухоль ограничена одним близлежащим участком гортаноглотки и/или ≤ 2 см
T2
Опухоль проникает более чем в одну зону гортаноглотки или смежную зону ИЛИ имеет размер > 2 см, но ≤ 4 см без гемиларингеальной фиксации
T3
Опухоль > 4 см ИЛИ с гемиларингеальной фиксацией или прорастанием в пищевод
T4a
Умеренно распространенный местный процесс; опухоль проникает в щитовидный/перстневидный хрящ, подъязычную кость, щитовидную железу или мягкие ткани центрального отдела (включая подподязычные мышцы и подкожный жир)
T4b
Очень распространенный местный процесс; опухоль проникает в предпозвоночную фасцию, окружает сонную артерию или вовлекает в процесс структуры средостения
‡ Определение патологического стадирования по показателю N (pN) – Ротоглотка (p16-) и Гипофаринкс
N0
Отсутствие метастазов в региональные лимфатические узлы
N1
Метастазирование в один ипсилатеральный лимфатический узел ≤ 3 см без экстранодального расширения
N2
Метастаз в одном ипсилатеральном лимфатическом узле ≤ 3 с экстранодальным распостранением ИЛИ > 3 см, но ≤ 6 см без экстранодального распространения; ИЛИ в нескольких ипсилатеральных лимфатических узлах < 6 см без экстранодального распространения; ИЛИ двусторонние метастазы или метастазы в противоположно расположенных лимфатических узлах ≤ 6 см без экстранодального распространения
N3
Метастазирование в лимфатический узел > 6 см без экстранодального распространения; ИЛИ в один ипсилатеральный узел > 3 см с экстранодальным распространением; ИЛИ в несколько ипсилатеральных, контралатеральных узлов либо двустороннее метастазирование в лимфоузлы с экстранодальным распространением
§ Определение отдаленных метастазов (M) - Ротоглотки (p16-) и Гипофаринкса
M0
Отсутстие отдаленных метастазов
M1
Отдаленные метастазы
Data from Amin MB, Edge S, Greene F, Byrd DR, et al: American Joint Committee on Cancer (AJCC) Cancer Staging Manual, 8th edition. New York, Springer, 2017; AJCC Cancer Staging Form Supplement, 2018.