Патологическое стадирование ВПЧ-ассоциированного рака ротоглотки *
Стадия
Опухоль (максимальное распространение)†
Метастазы в регионарные лимфатические узлы‡
Отдаленные метастазы§
I
T0-2
pN0-1
M0
II
T0-2
pN2
M0
T3-4
pN0-1
M0
III
T0-4
pN2
M0
Внутривенно
Любое значение T
Любое значение pN
M1
* ВПЧ-статус, определяемый позитивностью p16
Стадии рака головы и шеи определяются согласно расположению и размеру первичной опухоли (Т), количеству и размеру метастазов в шейные лимфоузлы (N), наличию отдаленных метастазов (М).
† T0 = первичная опухоль не выявлена; T1 = опухоль ≤ 2 см в наибольшем измерении; T2 = опухоль > 2 см, но ≤ 4 см; T3 = опухоль > 4 см или распространяющаяся на язычную поверхность надгортанника; T4 = опухоль, распространяющаяся на гортань, наружные мышцы языка, медиальную часть крыловидной кости, твердое небо, нижнюю челюсть или за ее пределы
‡ pN = Патологический N; pN0 = метастазы отсутствуют; pN1 = метастазы в ≤ 4 лимфатических узлах; pN2 = метастазы в > 4 лимфатических узлах.
§ M0 = отсутствуют; M1 = имеются
Data from Amin MB, Edge S, Greene F, Byrd DR, et al: American Joint Committee on Cancer (AJCC) Cancer Staging Manual, 8th edition. New York, Springer, 2017; AJCC Cancer Staging Form Supplement, 2018.