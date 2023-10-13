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Патологическое стадирование ВПЧ-ассоциированного рака ротоглотки *

Стадия

Опухоль (максимальное распространение)†

Метастазы в регионарные лимфатические узлы‡

Отдаленные метастазы§

I

T0-2

pN0-1

M0

II

T0-2

pN2

M0

T3-4

pN0-1

M0

III

T0-4

pN2

M0

Внутривенно

Любое значение T

Любое значение pN

M1

* ВПЧ-статус, определяемый позитивностью p16

Стадии рака головы и шеи определяются согласно расположению и размеру первичной опухоли (Т), количеству и размеру метастазов в шейные лимфоузлы (N), наличию отдаленных метастазов (М).

† T0 = первичная опухоль не выявлена; T1 = опухоль 2 см в наибольшем измерении; T2 = опухоль > 2 см, но ≤ 4 см; T3 = опухоль > 4 см или распространяющаяся на язычную поверхность надгортанника; T4 = опухоль, распространяющаяся на гортань, наружные мышцы языка, медиальную часть крыловидной кости, твердое небо, нижнюю челюсть или за ее пределы

‡ pN = Патологический N; pN0 = метастазы отсутствуют; pN1 = метастазы в ≤ 4 лимфатических узлах; pN2 = метастазы в > 4 лимфатических узлах.

§ M0 = отсутствуют; M1 = имеются

Data from  Amin MB, Edge S, Greene F, Byrd DR, et al: American Joint Committee on Cancer (AJCC) Cancer Staging Manual, 8th edition. New York, Springer, 2017; AJCC Cancer Staging Form Supplement, 2018.

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