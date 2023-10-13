Стадии рака головы и шеи определяются согласно расположению и размеру первичной опухоли (Т), количеству и размеру метастазов в шейные лимфоузлы (N), наличию отдаленных метастазов (М).

† T0 = первичная опухоль не выявлена; T1 = опухоль ≤ 2 см в наибольшем измерении; T2 = опухоль > 2 см, но ≤ 4 см; T3 = опухоль > 4 см или распространяющаяся на язычную поверхность надгортанника; T4 = опухоль, распространяющаяся на гортань, наружные мышцы языка, медиальную часть крыловидной кости, твердое небо, нижнюю челюсть или за ее пределы