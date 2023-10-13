Очаговое радиационное поражение*
Облученная ткань
Побочные действия
Головной мозг
Сердце и кровеносные сосуды
Боль в груди, лучевой перикардит, лучевой миокардит
Кожа
Доза 2–4 Гр: Транзиторная эритема
Доза 4–5 Гр: Транзиторная эритема, временное выпадение волос (в пределах 2–3 недель после воздействия дозы > ~ 4 Гр)
Доза 5–10 Гр: Длительная эритема, возможное постоянное выпадение волос, сухая десквамация (при воздействии доз верхнего предела диапазона)
Доза 10–15 Гр: Сухая десквамация (в течение 2–8 недель после облучения)
Доза 15–20 Гр: Влажная десквамация (в течение 2–4 недель после облучения)
Доза 15-25 Гр: Образование волдырей (в течение 2-3 недель после облучения)
Доза > 20 Гр: Образование язв (в течение 2–3 недель после облучения)
Доза > 25 Гр: Некроз (> 3 недель после облучения)
Половые железы
Подавление сперматогенеза, аменорея, снижение либидо
Пороговая доза (~ 1% случаев) для стерильности:
Голова и шея
Воспаление слизистой оболочки, дисфагия, рак щитовидной железы
Костно-мышечная система
Миопатия, неопластические изменения, остеосаркома
Глаза
Доза > ~ 0,5 Гр: Катаракта (после ~ 20 лет латентного периода; чем выше доза и младше возраст на момент облучения, тем короче латентный период)
Легкие
Острая пневмония
Фракционированное облучение > 30 Гр: иногда со смертельным исходом (LD50 ~ > 10 Гр при однократном воздействии высоких доз)
Легочный фиброз
Почки
Сниженная скорость клубочковой фильтрации, сниженная функция почечных канальцев
Высокие дозы (после 6 месяцев - 1 года латентного периода): протеинурия, почечная недостаточность, анемия, артериальная гипертония
Кумулятивная доза > 20 Гр в течении < 5 недель: лучевой фиброз, олигурическая почечная недостаточность
Спинной мозг
Доза > 50 Гр: миелопатия
Плод
Задержка роста, врожденные пороки развития, врожденные нарушения метаболизма, смерть плода
Доза < 0,1 Гр: Отсутствие значимого эффекта
Риск будущего развития онкологических заболеваний примерно такой же, как при воздействии на ребенка: ~ 10–15% на 1 Гр
СКФ = скорость клубочковой фильтрации; Гр = грей; LD50 = доза, ожидаемая как фатальная для 50% пациентов.
* Обычно по причине лучевой терапии.