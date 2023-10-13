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Очаговое радиационное поражение*

Облученная ткань

Побочные действия

Головной мозг

См. Радиационная терапия головы и нейротоксичность

Сердце и кровеносные сосуды

Боль в груди, лучевой перикардит, лучевой миокардит

Кожа

Доза 2–4 Гр: Транзиторная эритема

Доза 4–5 Гр: Транзиторная эритема, временное выпадение волос (в пределах 2–3 недель после воздействия дозы > ~ 4 Гр)

Доза 5–10 Гр: Длительная эритема, возможное постоянное выпадение волос, сухая десквамация (при воздействии доз верхнего предела диапазона)

Доза 10–15 Гр: Сухая десквамация (в течение 2–8 недель после облучения)

Доза 15–20 Гр: Влажная десквамация (в течение 2–4 недель после облучения)

Доза 15-25 Гр: Образование волдырей (в течение 2-3 недель после облучения)

Доза > 20 Гр: Образование язв (в течение 2–3 недель после облучения)

Доза > 25 Гр: Некроз (> 3 недель после облучения)

Половые железы

Подавление сперматогенеза, аменорея, снижение либидо

Пороговая доза (~ 1% случаев) для стерильности:

  • Семенники: > 6 Гр, начало ~ 3 недели

  • Яичники: > 3 Гр, начало < 1 недели

Голова и шея

Воспаление слизистой оболочки, дисфагия, рак щитовидной железы

Костно-мышечная система

Миопатия, неопластические изменения, остеосаркома

Глаза

Доза > ~ 0,5 Гр: Катаракта (после ~ 20 лет латентного периода; чем выше доза и младше возраст на момент облучения, тем короче латентный период)

Легкие

Острая пневмония

Фракционированное облучение > 30 Гр: иногда со смертельным исходом (LD50 ~ > 10 Гр при однократном воздействии высоких доз)

Легочный фиброз

Почки

Сниженная скорость клубочковой фильтрации, сниженная функция почечных канальцев

Высокие дозы (после 6 месяцев - 1 года латентного периода): протеинурия, почечная недостаточность, анемия, артериальная гипертония

Кумулятивная доза > 20 Гр в течении < 5 недель: лучевой фиброз, олигурическая почечная недостаточность

Спинной мозг

Доза > 50 Гр: миелопатия

Плод

Задержка роста, врожденные пороки развития, врожденные нарушения метаболизма, смерть плода

Доза < 0,1 Гр: Отсутствие значимого эффекта

Риск будущего развития онкологических заболеваний примерно такой же, как при воздействии на ребенка: ~ 10–15% на 1 Гр

СКФ = скорость клубочковой фильтрации; Гр = грей; LD50 = доза, ожидаемая как фатальная для 50% пациентов.

* Обычно по причине лучевой терапии.

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