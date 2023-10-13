Оценка риска для тромбоза
Фактор риска
Баллы
Возраст (лет)
41–60
1
60–74
2
≥ 75
3
Хирургическое лечение
Малое хирургическое вмешательство во время текущей госпитализации;
1
Обширное оперативное вмешательство в течение последнего месяца
1
Артроскопические операции во время текущей госпитализации;
2
Обширное хирургическое вмешательство продолжительностью более 45 минут во время текущей госпитализации;
1
Лапароскопическая операция продолжительностью более 45 минут во время текущей госпитализации;
2
Элективная крупная артропластика нижней конечности во время текущей госпитализации;
5
Сопутствующие заболевания
Варикоз;
1
Воспалительные заболевания кишечника
1
Отеки нижних конечностей (текущие);
1
Ожирение (ИМТ > 25);
1
Острый инфаркт миокарда
1
Сердечная недостаточность в пределах предшествующего месяца.
1
Сепсис в пределах предшествующего месяца
1
Серьезные заболевания легких* в пределах предшествующего месяца
1
Патологические изменения функции легких (например, ХОБЛ);
1
Центральный венозный доступ;
2
Рак (текущий или в анамнезе);
2
ТГВ/ТЭЛА в анамнезе;
3
Семейный анамнез тромбоза†;
3
Мутация Лейден фактора V;
3
Мутация протромбина 20210A;
3
Повышенное содержание гомоцистеина в сыворотке крови;
3
Положительный волчаночный антикоагулянт;
3
Повышенное количество антикардиолипиновых антител;
3
Гепарин-индуцированная тромбоцитопения
3
Другая врожденная или приобретенная тромбофилия;
3
Инсульт в пределах предшествующего месяца
5
Множественная травма в пределах предшествующего месяца
5
Острая травма спинного мозга/паралич в пределах предшествующего месяца
5
Иммобилизация
Текущий постельный режим (терапевтический пациент);
1
Постельный режим > 72 ч
2
Иммобилизация гипсовой повязкой в пределах предшествующего месяца
2
Перелом бедра, таза или нижней конечности в пределах предшествующего месяца
5
Дополнительные факторы риска для женщин
Использование пероральных контрацептивов или заместительной гормональной терапии;
1
Беременность или послеродовой период в пределах предшествующего месяца
1
Мертворождения неизвестной этиологии в анамнезе, рецидивирующие спонтанные аборты (≥ 3), преждевременные роды с токсикозом или рождением ребенка с отставанием в росте
1
Другое
Другие факторы риска‡
1
* Серьезные легочные заболевания, в том числе пневмония.
†Тромбоз в семейном анамнезе является наиболее частым неучтенным фактором риска.
‡ Другие факторы риска включают ИМТ > 40, курение, сахарный диабет, требующий терапии инсулином, химиотерапию, переливание крови и длительность операции > 2 часов.
Data from Gould MK, Garcia DA, Wren SM, et al. Prevention of VTE in nonorthopedic surgical patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines [published correction appears in Chest 2012 May;141(5):1369]. Chest 2012;141(2 Suppl):e227S-e277S. doi:10.1378/chest.11-2297
ИМТ = индекс массы тела; ХОБЛ = хроническая обструктивная болезнь легких; ТГВ = тромбоз глубоких вен; ЛЭ = легочная тромбоэмболия.