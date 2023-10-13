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Оценка риска для тромбоза

Фактор риска

Баллы

Возраст (лет)

41–60

1

60–74

2

≥ 75

3

Хирургическое лечение

Малое хирургическое вмешательство во время текущей госпитализации;

1

Обширное оперативное вмешательство в течение последнего месяца

1

Артроскопические операции во время текущей госпитализации;

2

Обширное хирургическое вмешательство продолжительностью более 45 минут во время текущей госпитализации;

1

Лапароскопическая операция продолжительностью более 45 минут во время текущей госпитализации;

2

Элективная крупная артропластика нижней конечности во время текущей госпитализации;

5

Сопутствующие заболевания

Варикоз;

1

Воспалительные заболевания кишечника

1

Отеки нижних конечностей (текущие);

1

Ожирение (ИМТ > 25);

1

Острый инфаркт миокарда

1

Сердечная недостаточность в пределах предшествующего месяца.

1

Сепсис в пределах предшествующего месяца

1

Серьезные заболевания легких* в пределах предшествующего месяца

1

Патологические изменения функции легких (например, ХОБЛ);

1

Центральный венозный доступ;

2

Рак (текущий или в анамнезе);

2

ТГВ/ТЭЛА в анамнезе;

3

Семейный анамнез тромбоза†;

3

Мутация Лейден фактора V;

3

Мутация протромбина 20210A;

3

Повышенное содержание гомоцистеина в сыворотке крови;

3

Положительный волчаночный антикоагулянт;

3

Повышенное количество антикардиолипиновых антител;

3

Гепарин-индуцированная тромбоцитопения

3

Другая врожденная или приобретенная тромбофилия;

3

Инсульт в пределах предшествующего месяца

5

Множественная травма в пределах предшествующего месяца

5

Острая травма спинного мозга/паралич в пределах предшествующего месяца

5

Иммобилизация

Текущий постельный режим (терапевтический пациент);

1

Постельный режим > 72 ч

2

Иммобилизация гипсовой повязкой в пределах предшествующего месяца

2

Перелом бедра, таза или нижней конечности в пределах предшествующего месяца

5

Дополнительные факторы риска для женщин

Использование пероральных контрацептивов или заместительной гормональной терапии;

1

Беременность или послеродовой период в пределах предшествующего месяца

1

Мертворождения неизвестной этиологии в анамнезе, рецидивирующие спонтанные аборты (≥ 3), преждевременные роды с токсикозом или рождением ребенка с отставанием в росте

1

Другое

Другие факторы риска‡

1

* Серьезные легочные заболевания, в том числе пневмония.

†Тромбоз в семейном анамнезе является наиболее частым неучтенным фактором риска.

‡ Другие факторы риска включают ИМТ > 40, курение, сахарный диабет, требующий терапии инсулином, химиотерапию, переливание крови и длительность операции > 2 часов.

Data from Gould MK, Garcia DA, Wren SM, et al. Prevention of VTE in nonorthopedic surgical patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines [published correction appears in Chest 2012 May;141(5):1369]. Chest 2012;141(2 Suppl):e227S-e277S. doi:10.1378/chest.11-2297

ИМТ = индекс массы тела; ХОБЛ = хроническая обструктивная болезнь легких; ТГВ = тромбоз глубоких вен; ЛЭ = легочная тромбоэмболия.

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