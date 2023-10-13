Отличительные признаки БК и ЯК
Болезнь Крона
Язвенный колит
Тонкая кишка поражается в 80% случаев.
Поражение ограничено толстой кишкой.
Прямая кишка обычно не поражается; чаще отмечается воспаление правых отделов толстой кишки/
Прямая кишка поражается во всех случаях; чаще отмечается воспаление левых отделов толстой кишки.
Явное выделение крови из прямой кишки наблюдается редко, за исключением колита в рамках БК, при котором оно возможно в 75-85% случаев.
Явное выделение крови наблюдается всегда.
Характерно образование фистул, объемных образований, абсцессов.
Образования фистул не наблюдается.
Значительные изменения перианальной области наблюдаются в 25-35% случаев.
Значительные изменения перианальной области не отмечаются.
По данным рентгенографии: отмечается асимметричное и сегментарное поражение стенки кишечника, с чередованием пораженных и непораженных участков.
Стенка толстой кишки, проксимальнее прямой кишки, поражена симметрично и непрерывно.
При эндоскопии характерен пятнистый тип поражения, с наличием отдельных изъязвлений, разделенных участками непораженной слизистой.
Воспаление выглядит однородным и диффузным.
Воспалительные изменения (по данным микроскопии) и щелевидные язвы распространяются вглубь стенки; изменения часто носят фокальный характер
Воспаление ограничено пределами слизистой оболочки (за исключением случаев тяжелого течения).
Эпителиоидные (саркоидоподобные) гранулемы определяются в стенке кишки или лимфоузлах в 25-50% случаев (патогномоничный признак).
Типичные эпителиоидные гранулемы не наблюдаются.