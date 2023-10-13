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Отличительные признаки БК и ЯК

Болезнь Крона

Язвенный колит

Тонкая кишка поражается в 80% случаев.

Поражение ограничено толстой кишкой.

Прямая кишка обычно не поражается; чаще отмечается воспаление правых отделов толстой кишки/

Прямая кишка поражается во всех случаях; чаще отмечается воспаление левых отделов толстой кишки.

Явное выделение крови из прямой кишки наблюдается редко, за исключением колита в рамках БК, при котором оно возможно в 75-85% случаев.

Явное выделение крови наблюдается всегда.

Характерно образование фистул, объемных образований, абсцессов.

Образования фистул не наблюдается.

Значительные изменения перианальной области наблюдаются в 25-35% случаев.

Значительные изменения перианальной области не отмечаются.

По данным рентгенографии: отмечается асимметричное и сегментарное поражение стенки кишечника, с чередованием пораженных и непораженных участков.

Стенка толстой кишки, проксимальнее прямой кишки, поражена симметрично и непрерывно.

При эндоскопии характерен пятнистый тип поражения, с наличием отдельных изъязвлений, разделенных участками непораженной слизистой.

Воспаление выглядит однородным и диффузным.

Воспалительные изменения (по данным микроскопии) и щелевидные язвы распространяются вглубь стенки; изменения часто носят фокальный характер

Воспаление ограничено пределами слизистой оболочки (за исключением случаев тяжелого течения).

Эпителиоидные (саркоидоподобные) гранулемы определяются в стенке кишки или лимфоузлах в 25-50% случаев (патогномоничный признак).

Типичные эпителиоидные гранулемы не наблюдаются.

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