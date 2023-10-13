Отличие шумов при стенозе трехстворчатого клапана и стенозе митрального клапана
Характеристика
Стеноз трикуспидального клапана
Стеноз митрального клапана
Характер
Скребущий
Урчащий, низкокочастотный
Продолжительность лечения
Укорочен
Удлинен
Время возникновения
Начинается в ранней диастоле и не нарастает до S1
Нарастает в течение диастолы
Причины усиления шума
Вдох
Физические нагрузки
Локализация
У нижней части грудины справа и слева
Верхушка сердца, когда больной лежит на левом боку
S1 = I сердечный тон.