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Отличие шумов при стенозе трехстворчатого клапана и стенозе митрального клапана

Характеристика

Стеноз трикуспидального клапана

Стеноз митрального клапана

Характер

Скребущий

Урчащий, низкокочастотный

Продолжительность лечения

Укорочен

Удлинен

Время возникновения

Начинается в ранней диастоле и не нарастает до S1

Нарастает в течение диастолы

Причины усиления шума

Вдох

Физические нагрузки

Локализация

У нижней части грудины справа и слева

Верхушка сердца, когда больной лежит на левом боку

S1 = I сердечный тон.

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