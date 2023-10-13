Отдельные причины тошноты и рвоты
Причина
Проявления*
Диагностический алгоритм
Заболевания желудочно-кишечного тракта
Вздутие живота
Повышенный риск после операции, тяжелого заболевания или нарушения электролитного баланса
Клиническая оценка
Рентгенография или КТ
Запор, вздутие живота, тимпанит
Часто - рвота с желчью, наличие послеоперационных рубцов на брюшной стенке, грыжи
Обзорный снимок брюшной полости в горизонтальном и вертикальном положении
Рвота, диарея
Изменений при осмотре живота не определяется
Клиническая оценка
Гастропарез
Рвота частично переваренной пищей, через несколько часов после приема пищи
Часто наблюдаются при сахарном диабете с повышением уровня глюкозы в крови или после операций на брюшной полости
Обзорный снимок брюшной полости в горизонтальном и вертикальном положении
Иногда сканирование опорожненного желудка
Небольшая или умеренно выраженная тошнота в течение достаточно длительного периода, иногда - рвота
Желтуха, анорексия, общая слабость
В ряде случаев - небольшая болезненность в области печени
Исследование уровня сывороточных аминотрансфераз, билирубина, маркеров вирусных гепатитов
Перфорация внутренних органов или другие состояния, сопровождающиеся картиной "острого живота" (например, аппендицит, холецистит, панкреатит)
Выраженная боль в животе
Как правило, признаки раздражения брюшины
Токсические воздействия (разнообразные)
Как правило, явные анамнестические данные
Различается в зависимости от типа токсина
Нарушения центральной нервной системы (ЦНС)
Опухоль головного мозга
Головокружение и/или головная боль
Иногда изменение психического состояния и/или очаговая неврологическая симптоматика
КТ или МРТ головы
Употребление каннабиса (синдром каннабиноидного гиперемезиса)
Стойкая тошнота, рвота и диспепсия
Обычно требует постоянного употребления конопли
Облегчение наступает при приеме горячей ванны или прекращении употребления марихуаны
Клиническая оценка
Анализ мочи на наличие определенных препаратов
Данные анамнеза
КТ головы
Кровоизлияния в ЦНС
Внезапно возникшая головная боль, нарушение психического состояния
Другие менингеальные симптомы
КТ головы
При отсутствии изменений на КТ - люмбальная пункция
Инфекция ЦНС
Постепенно нарастающая головная боль
Часто - менингеальные симптомы и нарушения психического состояния
В ряде случаев - петехиальная сыпь* вследствие менингококцемии
КТ головы
Люмбальная пункция
Повышение внутричерепного давления (например, при гематоме или образовании)
Головная боль, нарушения психического состояния
В ряде случаев - очаговые неврологические симптомы
КТ головы
Системное головокружение (вертиго), нистагм, симптомы усугубляются при движении
В ряде случаев - ощущение звона в ушах
Неврологическая аура или фотофобия, которая может иногда предшествовать или возникать одновременно с головной болью
Часто - анамнестические указания на повторные сходные атаки
У пациентов с установленным диагнозом мигрени возможно развитие другой патологии ЦНС
Клиническая оценка
КТ черепа и головного мозга и люмбальная пункция - при неясном характере патологии по данным других исследований
Данные анамнеза
Клиническая оценка
Психогенные расстройства (например, нервная анорексия и нервная булимия)
Развиваются при стрессовых ситуациях
Потребление пищи считается отвратительным
Клиническая оценка
Системные заболевания
Поздние стадии рака (независимо от проведения химиотерапии или наличия кишечной непроходимости)
Данные анамнеза
Клиническая оценка
Полиурия, полидипсия
Часто - выраженная дегидратация
Указания на наличие сахарного диабета могут быть либо отсутствуют
Уровень глюкозы, электролитов, кетоновых тел в сыворотке крови
Побочное действие или токсичность медикаментов или запрещенных препаратов
Данные анамнеза
Различается в зависимости от типа токсина
Печеночная недостаточность или почечная недостаточность
Часто - явные анамнестические указания
Хлопающий тремор (астериксис)
Часто - наличие желтухи при тяжелом поражении печени, уремического запаха - при почечной недостаточности
Лабораторные исследования функции печени и почек
Уровень аммиака в крови
Беременность
Часто развивается утром или после приема пищи
Отсутствие патологических изменений при физикальном исследовании (возможно наличие признаков дегидратации)
Тест на беременность
Данные анамнеза
Клиническая оценка
Интенсивная боль (например, при камне почки)
Различается - в зависимости от причины
Клиническая оценка
* В ряде случаев мощное напряжение мышц при рвоте (любого происхождения) приводит к появлению петехий на верхней части туловища и лице, которые могут напоминать таковые при менингококцемии. При наличии менингококцемии состояние пациента, как правило, тяжелое, тогда как состояние пациента с петехиями вследствие рвоты - как правило, удовлетворительное.