* В ряде случаев мощное напряжение мышц при рвоте (любого происхождения) приводит к появлению петехий на верхней части туловища и лице, которые могут напоминать таковые при менингококцемии. При наличии менингококцемии состояние пациента, как правило, тяжелое, тогда как состояние пациента с петехиями вследствие рвоты - как правило, удовлетворительное.