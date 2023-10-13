Отдельные препараты для лечения биполярного расстройства *
Медикаментозное лечение
Показания
Начальная доза†
пПоддерживающая доза†
Примечания
Литий
Литий пролонгированного действия,‡,§, подросткам ≥ 12 лет
Острая мания и ведение
—
450–900 мг два раза в день
Дозу титруют до уровня в крови 0,8-1,2 мг-экв/л (или ммоль/л)
Литий с немедленным высвобождением‡,§ у подростков
Острая мания и ведение
200–300 мг 3 раза в день
300-600 мг 3 раза в день вплоть до 2400 мг
Максимальная суточная доза составляет 40 мг/кг
Связан со снижением суицидальности, снижением депрессии и улучшением психосоциальной функции у детей и подростков с биполярным расстройством¶
Нейролептики
Арипипразол§ у детей ≥ 10 лет
Острая мания
Психоз
2-5 мг 1 раз в день
До 30 мг 1 раз в день
Ограниченный опыт у детей
Азенапин у детей > 10 лет
Биполярная мания
2,5 мг 2 раза в день под язык
До 10 мг два раза в день
Онемение языка и покалывание
Аминазин у детей > 5 лет‡,§
Острая мания
Психоз
0,6-1,5 мг/кг каждые 6 часов до 200 мг/день
—
Используется редко (у детей, не отвечающих на лечение новыми препаратами), поскольку новые препараты имеют более благоприятные побочные эффекты
Люрасидон у детей > 10 лет
Биполярная депрессия
20 мг 1 раз в день
До 80 мг/день
—
Оланзапин у детей > 13 лет§
Острая мания
Психоз
2,5-5 мг 1 раз в день
До 10 мг два раза в день
Вызывает увеличение массы тела, что может ограничивать использование у некоторых пациентов
Фиксированная комбинация оланзапина/флуоксетина для детей старше 10 лет‡,§
Биполярная депрессия
3 мг/25 мг 1 раз в день
До 12 мг/50 мг 1 раз в день
Ограниченный опыт у детей
Палиперидон у детей > 12 лет ‡,§
Острая мания
Психоз
3 мг 1 раз в день
До 3 мг два раза в день
Близкородственный с респиридоном
Очень ограниченный опыт у детей
Кветиапин с немедленным высвобожденим у детей > 10 лет§
Острая мания
Психоз
25 мг 2 раза в день
До 200 мг 2 раза в день
Обладает седативным эффектом, который может ограничить увеличение дозы
Рисперидон у детей > 10 лет§
Острая мания
Психоз
0,5 мг 1 раз в день
До 2,5 мг/день
Поддерживающая доза очень вариабельна.
Были изучены дозы до 6 мг/день, но они не дают дополнительной пользы и увеличивают риск неврологических побочных эффектов.
Зипрасидон у детей > 10 лет§
Острая мания
Психоз
20 мг 1 раз в день
До 40 мг 2 раза в день
Очень ограниченный опыт у детей
Противосудорожные препараты
Карбамазепин
Острая мания и смешанные эпизоды
По 200 мг 2 раза в день
До 600 мг 2 раза в день
Индукция метаболических ферментов, возможно, потребует коррекции доз
Может вызывать Синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (ССД/ТЭН), особенно у пациентов с HLA-B * 15: 02 генотипом (чаще встречается в восточноазиатских популяциях) и макулопапулезную экзантему (МПЭ), лекарственную реакцию с эозинофилией (ЛРЭ [DRESS]) и СДС/ТЭН у пациентов с HLA-A * 31: 01 генотипом (чаще встречается у представителей европеоидной расы и латиноамериканцев) a
Дивальпроекс
Острая мания
5 мг/кг два или три раза в день
Вплоть до 10-20 мг/кг три раза в день
Дозу титруют до уровня в крови 50-125 мкг/мл
Ламотриджин
Поддерживающая терапия
25 мг 1 раз в день
До 100 мг 2 раза в день
Требуется внимательно ознакомиться с особенностями дозирования на инструкции-вкладыше
* Эти препараты представляют небольшой, но серьезный риск возникновения широкого спектра серьезных неблагоприятных эффектов. Таким образом, преимущества должны быть тщательно взвешены относительно потенциальных рисков.
† Диапазоны доз являются приблизительными. Межиндивидуальная вариабельность терапевтической реакции и побочные эффекты являются значительными. Эта таблица не является заменой для полных указаний к применению препарата.
‡ Применение этих препаратов не были изучены у детей. Для дозирования у детей до 12 лет, см. инструкцию по применению препарата.
§ Препараты повышают риск увеличения веса, негативного воздействия на липидный профиль, увеличения уровней глюкозы и пролактина и продления интервала QT.
¶ Hafeman DM, Rooks B, Merranko J, et al: Lithium versus other mood-stabilizing medications in a longitudinal study of youth diagnosed with bipolar disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 59(10):1146-1155. doi:https://doi.org/10.1016/j.jaac.2019.06.013
aPhillips EJ, Sukasem C, Whirl-Carrillo, et al: Clinical pharmacogenetics implementation consortium guideline for HLA genotype and use of carbamazepine and oxcarbazepine: 2017 Update. https://doi.org/10.1002/cpt.1004