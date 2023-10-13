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Отдельные препараты для лечения биполярного расстройства *

Медикаментозное лечение

Показания

Начальная доза†

пПоддерживающая доза†

Примечания

Литий

Литий пролонгированного действия,‡,§, подросткам 12 лет

Острая мания и ведение

450–900 мг два раза в день

Дозу титруют до уровня в крови 0,8-1,2 мг-экв/л (или ммоль/л)

Литий с немедленным высвобождением‡,§ у подростков

Острая мания и ведение

200–300 мг 3 раза в день

300-600 мг 3 раза в день вплоть до 2400 мг

Максимальная суточная доза составляет 40 мг/кг

Связан со снижением суицидальности, снижением депрессии и улучшением психосоциальной функции у детей и подростков с биполярным расстройством¶

Нейролептики

Арипипразол§ у детей ≥ 10 лет

Острая мания

Психоз

2-5 мг 1 раз в день

До 30 мг 1 раз в день

Ограниченный опыт у детей

Азенапин у детей > 10 лет

Биполярная мания

2,5 мг 2 раза в день под язык

До 10 мг два раза в день

Онемение языка и покалывание

Аминазин у детей > 5 лет‡,§

Острая мания

Психоз

0,6-1,5 мг/кг каждые 6 часов до 200 мг/день

Используется редко (у детей, не отвечающих на лечение новыми препаратами), поскольку новые препараты имеют более благоприятные побочные эффекты

Люрасидон у детей > 10 лет

Биполярная депрессия

20 мг 1 раз в день

До 80 мг/день

Оланзапин у детей > 13 лет§

Острая мания

Психоз

2,5-5 мг 1 раз в день

До 10 мг два раза в день

Вызывает увеличение массы тела, что может ограничивать использование у некоторых пациентов

Фиксированная комбинация оланзапина/флуоксетина для детей старше 10 лет‡,§

Биполярная депрессия

3 мг/25 мг 1 раз в день

До 12 мг/50 мг 1 раз в день

Ограниченный опыт у детей

Палиперидон у детей > 12 лет ‡,§

Острая мания

Психоз

3 мг 1 раз в день

До 3 мг два раза в день

Близкородственный с респиридоном

Очень ограниченный опыт у детей

Кветиапин с немедленным высвобожденим у детей > 10 лет§

Острая мания

Психоз

25 мг 2 раза в день

До 200 мг 2 раза в день

Обладает седативным эффектом, который может ограничить увеличение дозы

Рисперидон у детей > 10 лет§

Острая мания

Психоз

0,5 мг 1 раз в день

До 2,5 мг/день

Поддерживающая доза очень вариабельна.

Были изучены дозы до 6 мг/день, но они не дают дополнительной пользы и увеличивают риск неврологических побочных эффектов.

Зипрасидон у детей > 10 лет§

Острая мания

Психоз

20 мг 1 раз в день

До 40 мг 2 раза в день

Очень ограниченный опыт у детей

Противосудорожные препараты

Карбамазепин

Острая мания и смешанные эпизоды

По 200 мг 2 раза в день

До 600 мг 2 раза в день

Индукция метаболических ферментов, возможно, потребует коррекции доз

Может вызывать Синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (ССД/ТЭН), особенно у пациентов с HLA-B * 15: 02 генотипом (чаще встречается в восточноазиатских популяциях) и макулопапулезную экзантему (МПЭ), лекарственную реакцию с эозинофилией (ЛРЭ [DRESS]) и СДС/ТЭН у пациентов с HLA-A * 31: 01 генотипом (чаще встречается у представителей европеоидной расы и латиноамериканцев) a

Дивальпроекс

Острая мания

5 мг/кг два или три раза в день

Вплоть до 10-20 мг/кг три раза в день

Дозу титруют до уровня в крови 50-125 мкг/мл

Ламотриджин

Поддерживающая терапия

25 мг 1 раз в день

До 100 мг 2 раза в день

Требуется внимательно ознакомиться с особенностями дозирования на инструкции-вкладыше

* Эти препараты представляют небольшой, но серьезный риск возникновения широкого спектра серьезных неблагоприятных эффектов. Таким образом, преимущества должны быть тщательно взвешены относительно потенциальных рисков.

† Диапазоны доз являются приблизительными. Межиндивидуальная вариабельность терапевтической реакции и побочные эффекты являются значительными. Эта таблица не является заменой для полных указаний к применению препарата.

‡ Применение этих препаратов не были изучены у детей. Для дозирования у детей до 12 лет, см. инструкцию по применению препарата.

§ Препараты повышают риск увеличения веса, негативного воздействия на липидный профиль, увеличения уровней глюкозы и пролактина и продления интервала QT.

Hafeman DM, Rooks B, Merranko J, et al: Lithium versus other mood-stabilizing medications in a longitudinal study of youth diagnosed with bipolar disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 59(10):1146-1155. doi:https://doi.org/10.1016/j.jaac.2019.06.013

aPhillips EJ, Sukasem C, Whirl-Carrillo, et al: Clinical pharmacogenetics implementation consortium guideline for HLA genotype and use of carbamazepine and oxcarbazepine: 2017 Update. https://doi.org/10.1002/cpt.1004

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