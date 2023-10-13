* Эти препараты представляют небольшой, но серьезный риск возникновения широкого спектра серьезных неблагоприятных эффектов. Таким образом, преимущества должны быть тщательно взвешены относительно потенциальных рисков.

† Диапазоны доз являются приблизительными. Межиндивидуальная вариабельность терапевтической реакции и побочные эффекты являются значительными. Эта таблица не является заменой для полных указаний к применению препарата.

‡ Применение этих препаратов не были изучены у детей. Для дозирования у детей до 12 лет, см. инструкцию по применению препарата.

§ Препараты повышают риск увеличения веса, негативного воздействия на липидный профиль, увеличения уровней глюкозы и пролактина и продления интервала QT.