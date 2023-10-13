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Особенности использования живых вакцин у детей с ВИЧ-инфекцией

Живая вакцина

Примечания

Бацилла Кальметта – Герена (БЦЖ)

Не рекомендуется в США; во всем мире можно применять для ВИЧ-контактных новорожденных с неподтвержденным ВИЧ-статусом

Оральная полиомиелитная вакцина (JGD)

Не доступна в США, но доступна в других регионах мира; вместо нее в соответствии с рутинным графиком вводится инактивированная вакцина против полиомиелита*

Живая ослабленная гриппозная вакцина (LAI)

Не рекомендуется; инактивированные вакцины, вводятся в соответствии с обычным графиком*

Вакцина против кори-паротита-краснухи (MMR)

Можно вводить детям, у которых содержание CD4+ Т-клеток 15%

Введение в возрасте 12 месяцев, за которым следует 2 доза в течение 1–3 месяцев, повышает вероятность реакции перед тем, как возникнет иммунологическое ухудшение, обусловленное ВИЧ.

Вакцина против кори, паротита и краснухи, а также отдельная вакцина против вируса ветряной оспы (ВВО) являются более предпочтительными, чем комбинированная вакцина против кори, паротита, краснухи и ветряной оспы, так как они минимизируют побочные эффекты

Если риск контакта с корью увеличивается (например, во время эпидемии), вакцину вводят в более молодом возрасте (т.е., 6-9 месяцев), однако эта доза не входит в обычный график (т.е., повторно вакцинируют в 12 месяцев)

Ротавирус, живой, ослабленный

Данные ограничены в настоящее время, но преимущества вакцины, наиболее вероятно, перевешивают риски

Вирус ветряной оспы (VZV)

Можно вводить детям, у которых содержание CD4+ Т-клеток 15%

Введение в возрасте 12 месяцев, за которым следует 2 доза в течение 1–3 месяцев, повышает вероятность реакции перед тем, как возникнет иммунологическое ухудшение, обусловленное ВИЧ.

Вакцина против кори, паротита и краснухи, а также отдельная вакцина против ВВО являются более предпочтительными, чем комбинированная вакцина против кори, паротита, краснухи и ветряной оспы, так как они минимизируют побочные эффекты

* Назначают в соответствии с обычным графиком вакцинации у детей.

MMRV = вакцина против кори-паротита-краснухи-ветряной оспы.

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