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Основные свойства двух наиболее частых порфирий

Порфирия

Имеющиеся симптомы

Факторы, провоцирующие обострение

Важнейшие скрининговые тесты*

Лечение

Острая интермиттирующая порфирия

Нейровисцеральная (перемежающаяся, острая)

Употребление алкоголя

Лекарства (в основном индукторы цитохрома Р-450)

Голодание

Инфекции

Органические растворители

Прогестерон/прогестогены

Стресс/интеркуррентная болезнь

ПБГ в моче

Givosiran

Глюкоза

Гем

Поздняя кожная порфирия

Поражения кожи с образованием волдырей (хронические)

Употребление алкоголя

Эстрогены

Галогенированные углеводороды

Вирус гепатита С

Железо

Курение

Порфирины в моче или плазме

Противовирусные препараты прямого действия для лечения инфекции вирусного гепатита С

Низкие дозы хлорохина или гидроксихлорохина

Флеботомия

* На стадии клинических проявлений.

ПБГ = порфобилиноген.

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