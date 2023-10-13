Основные свойства двух наиболее частых гепатических порфирий
Порфирия
Имеющиеся симптомы
Факторы, провоцирующие обострение
Важнейшие скрининговые тесты*
Лечение
Острая интермиттирующая порфирия
Нейровисцеральная (перемежающаяся, острая)
Употребление алкоголя
Голодание/экстремальная диета
Рукавная гастропластика или шунтирование желудка
Инфекции
Лекарства (в основном индукторы цитохрома Р-450)
Органические растворители
Физический или эмоциональный стресс/сопутствующее заболевание
Прогестерон/прогестогены
ПБГ и креатинин в моче†
Глюкоза
Гем
Givosiran
Поздняя кожная порфирия
Поражения кожи с образованием волдырей (хронические)
Употребление алкоголя
Эстрогены
Галогенированные углеводороды
Вирус гепатита С
ВИЧ
Железо
Курение
Порфирины в моче или плазме
Противовирусные препараты прямого действия для лечения инфекции вирусного гепатита С
Низкие дозы хлорохина или гидроксихлорохина
Флеботомия
* На стадии клинических проявлений.
† Креатинин используется для нормализации уровня ПБГ в моче, поскольку разведение мочи варьируется.
ПБГ = порфобилиноген.