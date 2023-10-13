skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Основные свойства двух наиболее частых гепатических порфирий

Порфирия

Имеющиеся симптомы

Факторы, провоцирующие обострение

Важнейшие скрининговые тесты*

Лечение

Острая интермиттирующая порфирия

Нейровисцеральная (перемежающаяся, острая)

Употребление алкоголя

Голодание/экстремальная диета

Рукавная гастропластика или шунтирование желудка

Инфекции

Лекарства (в основном индукторы цитохрома Р-450)

Органические растворители

Физический или эмоциональный стресс/сопутствующее заболевание

Прогестерон/прогестогены

ПБГ и креатинин в моче†

Глюкоза

Гем

Givosiran

Поздняя кожная порфирия

Поражения кожи с образованием волдырей (хронические)

Употребление алкоголя

Эстрогены

Галогенированные углеводороды

Вирус гепатита С

ВИЧ

Железо

Курение

Порфирины в моче или плазме

Противовирусные препараты прямого действия для лечения инфекции вирусного гепатита С

Низкие дозы хлорохина или гидроксихлорохина

Флеботомия

* На стадии клинических проявлений.

† Креатинин используется для нормализации уровня ПБГ в моче, поскольку разведение мочи варьируется.

ПБГ = порфобилиноген.

По этим темам