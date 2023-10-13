Основные сведения из анамнеза для оценки при задержке роста и недостаточном наборе веса
Параметр
Примечания
Шкалы роста
Измерения, в том числе проведенные при рождении, если это возможно, должны быть оценены, чтобы определить тенденции скорости роста. Ввиду широких нормальных колебаний диагностика задержки роста и недостаточного набора веса не должна основываться на единичном измерении, за исключением случаев, когда недостаточное питание очевидно.
История питания (3 дня)
Анамнез питания должен быть подробным: включать график приёма пищи или кормления, а у младенцев — методы приготовления и кормления смесью (включая объёмы) или оценку достаточности выработки грудного молока. Необходимо оценить тип пластиковой соски и поток поступаемой смеси.
Как можно раньше следует понаблюдать за тем, как ухаживающие за ребенком лица кормят ребенка, чтобы оценить их технику и активность сосания у ребенка. Младенец, который быстро устает во время кормления, возможно, имеет заболевания сердца или легких. Активное отрыгивание или быстрое качание ребенка во время кормления может привести к чрезмерному срыгиванию и даже рвоте. Если обнаружено, что во время кормления бутылочку не держат в руках, а упирают в что-то, необходимо от этого отказаться, поскольку этот метод кормления не рекомендуется.
Незаинтересованный опекун может быть подавленным или апатичным, что свидетельствует о том, что в психосоциальной среде отсутствует стимуляция и взаимодействие с ребенком.
У старших детей следует собрать дополнительную информацию, включая журнал питания, аллергии/непереносимость пищи, симптомы дисфагии или аспирации, аппетит, избирательность в еде или текстуре, а также приеме медикаментов, которые могут подавлять аппетит.
Оценка образцов выделений ребенка
Аномалии мочи или стула и частые рвоты, должен быть порогом начала расследования для выявления основного заболевания почек, синдрома мальабсорбции, стеноза привратника (пилоростеноза), или желудочно-пищеводного рефлюкса.
Анамнез болезни и анамнез рождения
Озабоченность вызывают любые признаки внутриутробной задержки роста или недоношенности с задержкой роста, которая не была компенсирована; задержка развития; травма; необычные, длительные или хронические инфекции (например, туберкулез, паразитарные инфекции, ВИЧ); неврологические, сердечные, легочные или почечные заболевания; болезнь или госпитализация; а также возможная непереносимость пищевых продуктов.
У детей старшего возраста и подростков может потребоваться сбор анамнеза психического здоровья для выявления тревожности, депрессии или расстройств пищевого поведения.
Семейный анамнез
Включена информация о семейных моделях роста, особенно у родителей и братьев и сестер; о наличии заболеваний, которые, как известно, влияют на рост (например, муковисцидоз); и о недавних физических или психических заболеваниях лица, осуществляющего уход, которые привели к неспособности обеспечить постоянную стимуляцию и уход.
Социальная история
Внимание уделяется составу семьи, стабильности жилищных условий и доступу к холодильнику, оборудованию для приготовления пищи и проточной воде, отсутствию продовольственной безопасности, желанию забеременеть и принятию ребенка, а также стрессам (например, смена работы, переезд семьи, разлука, развод, смерть, другие потери).
Также следует оценить культурно обусловленные или альтернативные пищевые практики.