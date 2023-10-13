Основные причины хронической болезни почек
Причина
Примеры
Хронические тубулоинтерстициальные нефропатии
См. таблицу Причины хронического тубулоинтерстициального нефрита (Causes of Chronic Tubulointerstitial Nephritis)
Гломерулопатии (первичные)
Фокальный сегментарный гломерулосклероз
Идиопатический серповидный гломерулонефрит
Мембранопролиферативный гломерулонефрит
Гломерулонефриты, связанные с системным заболеванием
Болезнь, опосредованная антителами к базальной мембране клубочков почек (БМК) (также известная как Синдром Гудпасчера)
Гранулематоз с полиангиитом (ранее известный как гранулематоз Вегенера)
Гемолитический уремический синдром
Смешанная криоглобулинемия
Постинфекционный гломерулонефрит
Наследственные нефропатии
Аутосомно-доминантное интерстициальное заболевание почек (медуллярная кистозная болезнь почек)
Наследственный нефрит (синдром Альпорта)
Синдром ногтей-надколенника (остеоониходисплазия)
Артериальная гипертензия
Доброкачественная гиперплазия простаты
Ретроперитонеальный фиброз
Обструкция мочеточника (врожденная, камнями, раковой опухолью)
Максрососудистая патология почек (васкулопатия почечных артерий и вен)
Стеноз почечной артерии, вызванный атеросклерозом или фибромышечной дисплазией