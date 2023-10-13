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Основные причины хронической болезни почек

Причина

Примеры

Хронические тубулоинтерстициальные нефропатии

См. таблицу Причины хронического тубулоинтерстициального нефрита (Causes of Chronic Tubulointerstitial Nephritis)

Гломерулопатии (первичные)

Фокальный сегментарный гломерулосклероз

Идиопатический серповидный гломерулонефрит

IgA нефропатия

Мембранопролиферативный гломерулонефрит

Мембранозная нефропатия

Гломерулонефриты, связанные с системным заболеванием

Амилоидоз

Сахарный диабет

Болезнь, опосредованная антителами к базальной мембране клубочков почек (БМК) (также известная как Синдром Гудпасчера)

Гранулематоз с полиангиитом (ранее известный как гранулематоз Вегенера)

Гемолитический уремический синдром

Смешанная криоглобулинемия

Постинфекционный гломерулонефрит

Системная красная волчанка

Наследственные нефропатии

Аутосомно-доминантное интерстициальное заболевание почек (медуллярная кистозная болезнь почек)

Наследственный нефрит (синдром Альпорта)

Синдром ногтей-надколенника (остеоониходисплазия)

Поликистоз почек

Артериальная гипертензия

гипертонический нефросклероз

Обструктивная уропатия

Доброкачественная гиперплазия простаты

Задние мочеточниковые клапаны

Ретроперитонеальный фиброз

Обструкция мочеточника (врожденная, камнями, раковой опухолью)

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс

Максрососудистая патология почек (васкулопатия почечных артерий и вен)

Стеноз почечной артерии, вызванный атеросклерозом или фибромышечной дисплазией

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