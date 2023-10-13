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Основные причины острого почечного повреждения

Причина

Примеры

Преренальные

Уменьшение объема внеклеточной жидкости

Чрезмерный диурез

Потеря жидкости через желудочно-кишечный тракт

Кровоизлияние

Переход внутриклеточной жидкости во внесосудистое пространство (вследствие асцита, перитонита, панкреатита или ожогов)

Потеря жидкости кожей и слизистыми оболочками

Почечные соли и воды

Низкий сердечный выброс

Тампонада сердца

Кардиомиопатия со сниженной систолической функцией левого желудочка

Инфаркт миокарда с кардиогенным шоком или обострением сердечной недостаточности

Тромбоэмболия легочной артерии

Легочная гипертензия

Низкое системное сосудистое сопротивление

Анафилактический шок

Антигипертензивные лекарства

Печеночная недостаточность

Септический шок

Вазоконстрикция афферентных и клубочковых артериол

Ингибиторы кальциневрина (например, циклоспорин или такролимус)

Гиперкальциемия

НПВП

Снижение тонуса выносящих артериол (приводящее к снижению СКФ вследствие снижения чрезкапиллярного давления в клубочке, особенно у пациентов с двусторонним стенозом почечных артерий)

Ингибиторы АПФ

Блокаторы рецепторов ангиотензина II

Почечные нарушения

Острое повреждение канальцев

Ишемия (длительная или тяжелая преренальная недостаточность):

  • Амфотерицин В

  • Циклоспорин

  • Кровоизлияние

  • НПВП

  • Хирургическое лечение

  • Такролимус

  • Сосудистая обструкция (артериальная или венозная)

Токсины:

  • Аминогликозиды

  • Амфотерицин В

  • Этиленгликоль

  • Фоскарнет

  • Тяжелые металлы

  • Гемоглобин (как при гемоглобинурии)

  • Ифосфамид

  • Метотрексат

  • Миоглобин (как при миоглобинурии)

  • Рентгеноконтрастные вещества

  • Стрептозотоцин

Острый гломерулонефрит

AНЦА-ассоциированный:

Анти-БМК гломерулонефрит (синдром Гудпасчера)

Иммунно-комплексный:

  • Криоглобулинемический гломерулонефрит

  • Волчаночный гломерулонефрит

  • Постинфекционный гломерулонефрит

Острый тубулоинтерстициальный нефрит

Лекарственная реакция (например, бета-лактамные антибиотики, НПВП, сульфонамиды, ципрофлоксацин, тиазидные диуретики, фуросемид, циметидин, фенитоин, аллопуринол)

Сосочковый некроз

Пиелонефрит

Острая сосудистая нефропатия

Атероэмболия

Злокачественная артериальная гипертензия

Системная склеродермия

Тромботические микроангиопатии

Васкулит

Нарушения фильтрации

Лейкемия

Лимфома

Саркоидоз

Постренальные

Канальцевая преципитация

Ацикловир

Оксалаты кальция (за счет приема этиленгликоля или избыточного количества витамина С)

Индинавир

Метотрексат

Миеломный белок

Миоглобин

Сульфаниламиды

Триамтерен

Мочевая кислота (лизис опухоли)

Обструкция мочеточника

Эндогенная:

  • Камни мочевых путей

  • Рак

  • Тромбы

  • Врожденные дефекты

  • Отеки

  • Грибовидный камень

  • Сглаженность тканей почки

Экзогенная:

  • Рак

  • Ретроперитонеальный фиброз

  • Травма мочеточника во время операции или ушиб его от сильного удара

Обструкция мочевого пузыря

Механические:

Нейрогенная:

  • Антихоленергические препараты

  • Повреждение верхнего или нижнего мотонейрона

АПФ = ангиотензин-превращающий фермент; АНЦА = антинейтрофильное цитоплазматическое антитело; БРА = блокатор рецепторов ангиотензина-II; ВКЖ = внеклеточная жидкость; КБМ = клубочковая базальная мембрана; СКФ = скорость клубочковой фильтрации; НПВС = нестероидные противовоспалительные препараты.

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