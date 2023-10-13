Основные причины острого почечного повреждения
Причина
Примеры
Преренальные
Уменьшение объема внеклеточной жидкости
Чрезмерный диурез
Потеря жидкости через желудочно-кишечный тракт
Кровоизлияние
Переход внутриклеточной жидкости во внесосудистое пространство (вследствие асцита, перитонита, панкреатита или ожогов)
Потеря жидкости кожей и слизистыми оболочками
Почечные соли и воды
Низкий сердечный выброс
Кардиомиопатия со сниженной систолической функцией левого желудочка
Инфаркт миокарда с кардиогенным шоком или обострением сердечной недостаточности
Тромбоэмболия легочной артерии
Низкое системное сосудистое сопротивление
Антигипертензивные лекарства
Печеночная недостаточность
Вазоконстрикция афферентных и клубочковых артериол
Ингибиторы кальциневрина (например, циклоспорин или такролимус)
НПВП
Снижение тонуса выносящих артериол (приводящее к снижению СКФ вследствие снижения чрезкапиллярного давления в клубочке, особенно у пациентов с двусторонним стенозом почечных артерий)
Ингибиторы АПФ
Блокаторы рецепторов ангиотензина II
Почечные нарушения
Острое повреждение канальцев
Ишемия (длительная или тяжелая преренальная недостаточность):
Токсины:
Острый гломерулонефрит
AНЦА-ассоциированный:
Анти-БМК гломерулонефрит (синдром Гудпасчера)
Иммунно-комплексный:
Острый тубулоинтерстициальный нефрит
Лекарственная реакция (например, бета-лактамные антибиотики, НПВП, сульфонамиды, ципрофлоксацин, тиазидные диуретики, фуросемид, циметидин, фенитоин, аллопуринол)
Сосочковый некроз
Острая сосудистая нефропатия
Атероэмболия
Злокачественная артериальная гипертензия
Тромботические микроангиопатии
Нарушения фильтрации
Лейкемия
Лимфома
Постренальные
Канальцевая преципитация
Ацикловир
Оксалаты кальция (за счет приема этиленгликоля или избыточного количества витамина С)
Индинавир
Метотрексат
Миеломный белок
Миоглобин
Сульфаниламиды
Триамтерен
Мочевая кислота (лизис опухоли)
Обструкция мочеточника
Эндогенная:
Экзогенная:
Обструкция мочевого пузыря
Механические:
Нейрогенная:
АПФ = ангиотензин-превращающий фермент; АНЦА = антинейтрофильное цитоплазматическое антитело; БРА = блокатор рецепторов ангиотензина-II; ВКЖ = внеклеточная жидкость; КБМ = клубочковая базальная мембрана; СКФ = скорость клубочковой фильтрации; НПВС = нестероидные противовоспалительные препараты.