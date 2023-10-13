Основные причины гипонатриемии
Механизм
Категория
Примеры
Гиповолемическая гипонатриемия
Снижение общего количества воды (ОКВ) и натрия при относительно бóльшем снижении натрия
Потеря жидкости через желудочно-кишечный тракт*
Диарея
Рвота
Потери жидкости из сосудов в другие компартменты тела ("третье пространство")*
Перитонит
Почечные потери
Диуретики (например, тиазиды)
Минералокортикоидная недостаточность
Осмотический диурез (глюкоза, мочевина, маннитол)
«Сольтеряющие» нефропатии (интерстициальный нефрит, кистозная болезнь мозгового вещества, частичная обструкция мочевых путей, поликистозная болезнь почек)
Эуволемическая гипонатриемия
Повышение ОКВ при общем содержании натрия в организме, близком к нормальному
Медицинские препараты
Тиазидные диуретики, барбитураты, карбамазепин, хлорпропамид, опиоиды, толбутамид, винкристин
3,4-Метилендиоксиметамфетамин (МДМА [экстази])
Возможно циклофосфамид, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), окситоцин, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС).
Эндокринные нарушения
Надпочечниковая недостаточность, например, при Аддисоновой болезни
Синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона (АДГ)
Чрезмерное потребление жидкости
Первичная полидипсия
Состояния, повышающие неосмотическую секрецию вазопрессина (АДГ):
Эмоциональный стресс
Тошнота
Боль
Послеоперационные состояния
Гиперволемическая гипонатриемия
Повышение общего содержания натрия в организме с относительно бóльшим увеличением ОКВ
Внепочечная патология
Заболевания почек
*Потери через желудочно-кишечный тракт и в третье пространство приводят к гипонатриемии в том случае, когда восполняются растворами, более гипотоничными, чем теряемая жидкость.