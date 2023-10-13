Основные причины гипомагниемии
Категория
Причины
Расстройство, связанное с употреблением алкоголя
Недостаточное потребление и усиленная экскреция почками
Потеря жидкости через желудочно-кишечный тракт
Хроническая диарея
Стеаторея
Шунтирование тонкой кишки
Длительное применение ингибитора протонного насоса
На фоне беременности
Беременность (особенно 3-й триместр, чрезмерная почечная экскреция, другие факторы, обычно физиологические)
Лактация (повышенная потребность в магнии)
Первичные почечные потери
Редкие заболевания, сопровождающиеся несоответственно высокой экскрецией магния (например, синдром Гительмана)
Вторичные почечные потери
Петлевые и тиазидные диуретики
Удаление опухоли паращитовидных желез
Гиперсекреция альдостерона, тиреоидных гормонов или вазопрессина
Нефротоксины (например, амфотерицин В, цисплатин, циклоспорин, аминогликозиды)