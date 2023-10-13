Основные причины гипернатриемии
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Примеры
Гиповолемическая гипернатриемия
Снижение общего количества воды (ОКВ) и натрия при относительно большем снижении ОКВ
Потеря жидкости через желудочно-кишечный тракт
Диарея
Рвота
Потери через кожу
Чрезмерное потоотделение
Почечные потери
Собственно патология почек
Петлевые диуретики
Осмотический диурез (глюкоза, мочевина, маннитол)
Эуволемическая гипернатриемия
Снижение ОКВ при общем содержании натрия в организме, близком к нормальному
Внепочечные потери через дыхательные пути
Тахипноэ
Внепочечные потери через кожу
Чрезмерное потоотделение
Лихорадка
Почечные потери
Дефицит аргинина-вазопрессина (центральный несахарный диабет)
Резистентность к аргинин-вазопрессину (нефрогенный несахарный диабет)
Другое
Отсутствие доступа к воде
Первичная гиподипсия
Перенастройка осмостата
Гиперволемическая гипернатриемия
Повышение уровня натрия при нормальном или повышенном ОКВ
Введение гипертонических растворов
Гипертонические растворы
Sodium bicarbonate
Полностью парентеральное питание
Избыток минералокортикоидов
Опухоль надпочечника, секретирующая дезоксикортикостерон
Врожденная гиперплазия надпочечников (дефект 11бета-гидроксилазы)