Основные инфекционные причины подострого или хронического менингита
Возбудители
Обстоятельства
Бактерии
Микобактерии: (Mycobacterium tuberculosis, изредко другие микобактерии)
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Спирохеты: болезнь Лайма, сифилис, изредко лептоспироз
Для болезни Лайма: Восточное побережье, Средний Запад, Калифорния, Орегон
Виды Brucella
Связанное с домашним скотом
Необычно для Соединенных Штатов и других стран с высоким уровнем ресурсов
Виды Ehrlichia
Укусы иксодовых клещей
Виды Leptospira
Связанное с контактом с мочой крыс, мышей и других животных
В западных странах встречается редко
Грибы
Cryptococcus neoformans
Наиболее распространены среди пациентов с ослабленным иммунитетом, в частности у людей с ВИЧ-инфекцией.
C. gattii
Преимущественно северная часть побережья Тихого океана
Появился чтобы иметь широкое распространение
Coccidioides immitis
Юго-Запад США
Histoplasma capsulatum
Центральные и Восточные регионы США
Виды Blastomyces (бластомицет)
Преимущественно в Центральной и Восточной частях США
Рода Sporothrix (не характерно)
Нет определенного географического распределения, но инфекция связана с розовыми шипами или растениями с щеточками
Паразиты
Toxoplasma gondii
Кошачий кал, зараженное мясо
Вирусы
Ретровирусы: ВИЧ; Т-лимфотропный вирус человека 1 типа
У больных с выявленным ВИЧ или факторами риска
Энтеровирусы
У больных с врожденным синдромом иммунодефицита