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Основные инфекционные причины подострого или хронического менингита

Возбудители

Обстоятельства

Бактерии

Микобактерии: (Mycobacterium tuberculosis, изредко другие микобактерии)

Спирохеты: болезнь Лайма, сифилис, изредко лептоспироз

Для болезни Лайма: Восточное побережье, Средний Запад, Калифорния, Орегон

Виды Brucella

Связанное с домашним скотом

Необычно для Соединенных Штатов и других стран с высоким уровнем ресурсов

Виды Ehrlichia

Укусы иксодовых клещей

Виды Leptospira

Связанное с контактом с мочой крыс, мышей и других животных

В западных странах встречается редко

Грибы

Cryptococcus neoformans

Наиболее распространены среди пациентов с ослабленным иммунитетом, в частности у людей с ВИЧ-инфекцией.

C. gattii

Преимущественно северная часть побережья Тихого океана

Появился чтобы иметь широкое распространение

Coccidioides immitis

Юго-Запад США

Histoplasma capsulatum

Центральные и Восточные регионы США

Виды Blastomyces (бластомицет)

Преимущественно в Центральной и Восточной частях США

Рода Sporothrix (не характерно)

Нет определенного географического распределения, но инфекция связана с розовыми шипами или растениями с щеточками

Паразиты

Toxoplasma gondii

Кошачий кал, зараженное мясо

Вирусы

Ретровирусы: ВИЧ; Т-лимфотропный вирус человека 1 типа

У больных с выявленным ВИЧ или факторами риска

Энтеровирусы

У больных с врожденным синдромом иммунодефицита

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