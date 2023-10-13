Основные группы кистозных нефропатий
Заболевание
Клинические симптомы
Аутосомно-доминантное наследование
Боли в животе и в боку
Увеличенные почки с множественными двусторонними кистами
Внепочечные кисты (печень, поджелудочная железа, кишечник)
Аневризма сосудов головного мозга
ТСБП во взрослом возрасте
Бранхио-ото-ренальный синдром (БОР-синдром, или синдром Мельника-Фрейзера)
Бронхиальные фистулы и кисты
Периаурикулярные ямки или папилломы
Потеря слуха
Семейные почечные гамартомы
Первичный гиперпаратиреоз
Оссифицирующие фибромы нижней челюсти
Аутосомно-доминантная тубулоинтерстициальная болезнь почек (АДТБП)
Уменьшенный или нормальный размер почек
Полидипсия и полиурия
От отсутствующей до легкой протеинурии
Легкий мочевой осадок
Без тяжелой гипертензии на ранних стадиях
Ноктурия или энурез у детей
ТСБП во взрослом возрасте
Подагра для большинства вариантов
Доброкачественные опухоли мозга, почек и кожи
Ангиомиолипомы почек
Пролиферация гемангиобластомы в сетчатку, головной мозг, спинной мозг и надпочечники
Аутосомно-рецессивные
Синдром Альстрёма
Аутосомно-рецессивная поликистозная болезнь почек
Увеличенные почки с множественными двусторонними кистами
ТСБП наступает в детстве
Синдром Барде-Бидля
Умственная отсталость
Ретинопатия
Ожирение
Полидактилия
Синдром Эллис-Ван Кревельда
Карликовость с укорочением конечностей
Часто пороки сердца
Синдром Ивемарка
Агенезия селезенки
Заболевание сердца с развитием цианоза
Незавершенный поворот кишечника (мальротация)
Синдром Жена (асфиксическая торакальная дистрофия)
Карликовость с укорочением конечностей и уменьшением размера грудной клетки
Синдром Жубера
Умственная отсталость
Гипотония
Нарушение ритма дыхания
Нарушение движений глазных яблок
Синдром Меккеля-Грубера
Окципитальное энцефалоцеле
Полидактилия
Черепно-лицевая дисплазия
Уменьшенный или нормальный размер почек
Полидипсия и полиурия
Умеренная протеинурия с нормальным мочевым осдадком
Возможное развитие ТСБП в детстве
Синдром Цельвегера (цереброгепаторенальный синдром)
Пороки развития мозга и печени
Задержка развития
Высокие уровни сывороточного железа и меди
Гипотония
Другие врожденные заболевания*
Кисты неканальцевого происхождения (гломерулярные, субкапсулярные и чашечно-лоханочные кисты)
Различные клинические характеристики
Синдромы мальформаций
Различные клинические характеристики
Расширение канальцев и кисты собирающих проток
Сочетание почечного тубулярного ацидоза 1 типа и нефролитиаза
Не прогрессирует до ХПН
Мультикистозная дисплазия почки
Односторонняя непочкообразная масса кист и соединительной ткани, функционирующая почечная ткань как правило отсутствует
Рото-лице-пальцевой синдром (может развиваться по нескольким типам наследования, включая Х-сцепленный, аутосомно-доминантный или аутосомно-рецессивный)
Частичные щели в губе, языке и альвеолярных отростках
Гипоплазия носовых хрящей
Микроцисты в почках
Сочетание со структурной обструкцией мочевых путей или метанефрической мальформацией
Степень дисплазии различна в двух почках
Глубокая задержка развития
Мальформации головы, лица, рук и ног
Приобретенные
Множественные кисты
Заболевание связано с долгосрочным диализом, как правило, свыше 10 лет
Высокий риск почечно-клеточной карциномы
Кисты, связанные с опухолями
Например, с почечно-клеточной карциномой или нефробластомой
Солитарные простые кисты
Низкий риск развития хронической болезни почек или артериальной гипертензии
Ассоциированы с возрастом
*вызванные, например, спонтанными мутациями, хромосомной патологией, воздействием тератогенных факторов или неизвестными механизмами.
ТСБП = терминальная стадия болезни почек.