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Основные группы кистозных нефропатий

Заболевание

Клинические симптомы

Аутосомно-доминантное наследование

Аутосомно-доминантная поликистозная болезнь почек (АДПКБП)

Боли в животе и в боку

Гематурия

Артериальная гипертензия

Увеличенные почки с множественными двусторонними кистами

Внепочечные кисты (печень, поджелудочная железа, кишечник)

Аневризма сосудов головного мозга

Дивертикулез

Грыжи брюшной стенки

ТСБП во взрослом возрасте

Бранхио-ото-ренальный синдром (БОР-синдром, или синдром Мельника-Фрейзера)

Бронхиальные фистулы и кисты

Периаурикулярные ямки или папилломы

Потеря слуха

Семейные почечные гамартомы

Первичный гиперпаратиреоз

Оссифицирующие фибромы нижней челюсти

Аутосомно-доминантная тубулоинтерстициальная болезнь почек (АДТБП)

Уменьшенный или нормальный размер почек

Полидипсия и полиурия

От отсутствующей до легкой протеинурии

Легкий мочевой осадок

Без тяжелой гипертензии на ранних стадиях

Ноктурия или энурез у детей

ТСБП во взрослом возрасте

Подагра для большинства вариантов

Туберозный склероз

Доброкачественные опухоли мозга, почек и кожи

Ангиомиолипомы почек

Болезнь Гиппеля-Линдау

Пролиферация гемангиобластомы в сетчатку, головной мозг, спинной мозг и надпочечники

Почечно-клеточная карцинома

Феохромоцитома

Аутосомно-рецессивные

Синдром Альстрёма

Ожирение

Сахарный диабет 2 типа

Пигментная дегенерация сетчатки

Аутосомно-рецессивная поликистозная болезнь почек

Увеличенные почки с множественными двусторонними кистами

Фиброз печени

Артериальная гипертензия

ТСБП наступает в детстве

Синдром Барде-Бидля

Мужской гипогонадизм

Умственная отсталость

Ретинопатия

Ожирение

Полидактилия

Синдром Эллис-Ван Кревельда

Карликовость с укорочением конечностей

Полидактилия

Часто пороки сердца

Синдром Ивемарка

Агенезия селезенки

Заболевание сердца с развитием цианоза

Незавершенный поворот кишечника (мальротация)

Синдром Жена (асфиксическая торакальная дистрофия)

Карликовость с укорочением конечностей и уменьшением размера грудной клетки

Синдром Жубера

Умственная отсталость

Гипотония

Нарушение ритма дыхания

Нарушение движений глазных яблок

Синдром Меккеля-Грубера

Окципитальное энцефалоцеле

Полидактилия

Черепно-лицевая дисплазия

Нефронофтиз

Уменьшенный или нормальный размер почек

Полидипсия и полиурия

Умеренная протеинурия с нормальным мочевым осдадком

Возможное развитие ТСБП в детстве

Синдром Цельвегера (цереброгепаторенальный синдром)

Пороки развития мозга и печени

Задержка развития

Высокие уровни сывороточного железа и меди

Гипотония

Другие врожденные заболевания*

Кисты неканальцевого происхождения (гломерулярные, субкапсулярные и чашечно-лоханочные кисты)

Различные клинические характеристики

Синдромы мальформаций

Различные клинические характеристики

Медуллярная губчатая почка

Расширение канальцев и кисты собирающих проток

Сочетание почечного тубулярного ацидоза 1 типа и нефролитиаза

Не прогрессирует до ХПН

Мультикистозная дисплазия почки

Односторонняя непочкообразная масса кист и соединительной ткани, функционирующая почечная ткань как правило отсутствует

Рото-лице-пальцевой синдром (может развиваться по нескольким типам наследования, включая Х-сцепленный, аутосомно-доминантный или аутосомно-рецессивный)

Частичные щели в губе, языке и альвеолярных отростках

Гипоплазия носовых хрящей

Микроцисты в почках

Кистозная дисплазия почек

Сочетание со структурной обструкцией мочевых путей или метанефрической мальформацией

Степень дисплазии различна в двух почках

Трисомия по хромосоме 18

Глубокая задержка развития

Мальформации головы, лица, рук и ног

Приобретенные

Приобретенная кистозная болезнь

Множественные кисты

Заболевание связано с долгосрочным диализом, как правило, свыше 10 лет

Высокий риск почечно-клеточной карциномы

Кисты, связанные с опухолями

Например, с почечно-клеточной карциномой или нефробластомой

Солитарные простые кисты

Низкий риск развития хронической болезни почек или артериальной гипертензии

Ассоциированы с возрастом

*вызванные, например, спонтанными мутациями, хромосомной патологией, воздействием тератогенных факторов или неизвестными механизмами.

ТСБП = терминальная стадия болезни почек.

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