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Основные апопротеины и ферменты, важные для липидного метаболизма

Компонент

Расположение

Функция

Апопротеины

Апо A-I

ЛПВП

Основной компонент частицы ЛПВП

Апо А-II

ЛПВП

Компонент частицы ЛПВП

Apo A-V

ЛПВП (в первую очередь), ЛПОНП, хиломикроны

Кофактор ЛПЛ для липолиза ТГ

Апо Б-100

ЛПОНП, ЛПП, ЛПНП, Лп(а)

Лиганд рецепторов ЛПНП

Апо Б-48

Хиломикроны

Основной компонент хиломикрона

Апо С-II

Хиломикроны, ЛПОНП, ЛПВП

Кофактор ЛПЛ

Апо С-III

Хиломикроны, ЛПОНП, ЛПВП

Ингибирует ЛПЛ

Апо Е

Хиломикроны, остатки, ЛПОНП, ЛПВП

Лиганд рецепторов ЛПНП

Апо (а)

Лп(а)

Компонент липопротеина А [Lp(a)] и связь с ЛПНП-подобной частицей

Энзимы

ABCA1

Внутри клеток

Способствует транспорту холестерина во внутриклеточные мембранные структуры

СЕТР

ЛПВП

Медиатор передачи эфиров холестерина от ЛПВП к ЛПОНП

ЛПЛ

Эндотелий

Гидролизует триглицериды хиломикронов и ЛПОНП с выделением свободных жирных кислот

ЛХАТ

ЛПВП

Этерифицирует свободный холестерин для транспорта в ЛПВП

ABCA1 = АТФ-связывающий кассетный транспортер А1; апо = апопротеин; ТБХЭ = транспортный белок холестериновых эфиров; ЛПВП = липопротеины высокой плотности; ЛПП = липопротеины промежуточной плотности; ЛХАТ = лецитин-холестерин-ацилтрансфераза; ЛПНП = липопротеины низкой плотности; ЛПЛ = липопротеинлипазы; Лп(а) = липопротеин (а); ТГ = триглицериды; ЛПОНП = липопротеин очень низкой плотности.

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