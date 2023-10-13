Основные апопротеины и ферменты, важные для липидного метаболизма
Компонент
Расположение
Функция
Апопротеины
Апо A-I
ЛПВП
Основной компонент частицы ЛПВП
Апо А-II
ЛПВП
Компонент частицы ЛПВП
Apo A-V
ЛПВП (в первую очередь), ЛПОНП, хиломикроны
Кофактор ЛПЛ для липолиза ТГ
Апо Б-100
ЛПОНП, ЛПП, ЛПНП, Лп(а)
Лиганд рецепторов ЛПНП
Апо Б-48
Хиломикроны
Основной компонент хиломикрона
Апо С-II
Хиломикроны, ЛПОНП, ЛПВП
Кофактор ЛПЛ
Апо С-III
Хиломикроны, ЛПОНП, ЛПВП
Ингибирует ЛПЛ
Апо Е
Хиломикроны, остатки, ЛПОНП, ЛПВП
Лиганд рецепторов ЛПНП
Апо (а)
Лп(а)
Компонент липопротеина А [Lp(a)] и связь с ЛПНП-подобной частицей
Энзимы
ABCA1
Внутри клеток
Способствует транспорту холестерина во внутриклеточные мембранные структуры
СЕТР
ЛПВП
Медиатор передачи эфиров холестерина от ЛПВП к ЛПОНП
ЛПЛ
Эндотелий
Гидролизует триглицериды хиломикронов и ЛПОНП с выделением свободных жирных кислот
ЛХАТ
ЛПВП
Этерифицирует свободный холестерин для транспорта в ЛПВП
ABCA1 = АТФ-связывающий кассетный транспортер А1; апо = апопротеин; ТБХЭ = транспортный белок холестериновых эфиров; ЛПВП = липопротеины высокой плотности; ЛПП = липопротеины промежуточной плотности; ЛХАТ = лецитин-холестерин-ацилтрансфераза; ЛПНП = липопротеины низкой плотности; ЛПЛ = липопротеинлипазы; Лп(а) = липопротеин (а); ТГ = триглицериды; ЛПОНП = липопротеин очень низкой плотности.