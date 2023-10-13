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Основная суточная потребность взрослого человека в парентеральном питании

Нутриент

Количество

Вода (кг веса тела/день)

25–40мл

Энергия* (кг веса тела/день)

Терапевтический больной

25–35 ккал

Пациент после оперативного вмешательства

25–35 ккал

Гиперкатаболический больной

30–45 ккал

Тяжелобольной пациент с ИМТ 30–50 кг/м2

11–14 ккал/кг фактической массы тела

Тяжелобольной пациент с ИМТ > 50 кг/м2

22–25 ккал/кг идеальной массы тела

Аминокислоты (кг веса тела/день)

Терапевтический больной

1,0–2,0 г

Пациент после оперативного вмешательства

1,5–2,0 г

Пациент в критическом состоянии или состоянии гиперкатаболизма

1,2–2,0 г

Непрерывная заместительная почечная терапия

1,5–2,5 г

Тяжелобольной пациент с ожирением I или II степени

≥ 2 г/кг идеальной массы тела

Тяжелобольной пациент с ожирением III степени

≥ 2,5 г/кг идеальной массы тела

Минералы

Ацетат

По мере необходимости для поддержания кислотно-щелочного баланса

Кальций

10–15 мЭкв

Хлор

По мере необходимости для поддержания кислотно-щелочного баланса

Хром

≤ 10 мкг

Медь

0,3–0,5 мг

Магний

8–20 мЭкв

Марганец

55 мкг

Фосфор

20–40 ммоль

Калий

1–2 мЭкв/кг

Селен

60-100 мкг

Натрий

1–2 мЭкв/кг

Цинк

3–5 мг

Витамины

Аскорбиновая кислота

200 мг

Биотин

60 мкг

Кобаламин

5 мкг

Фолат (фолиевая кислота)

600 mcg

Ниацин

40 мг

Пантотеновая кислота

15 мг

Пиридоксин

6 мг

Рибофлавин

3,6 мг

Тиамин

6 мг

Витамин А

990 мкг

Витамин D

5 мкг

Витамин Е

10 мг

Витамин К

150 мкг

*Потребность в увеличении энергии из расчета 12% на 1° С высокой температуры.

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