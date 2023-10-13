Основная суточная потребность взрослого человека в парентеральном питании
Нутриент
Количество
Вода (кг веса тела/день)
25–40мл
Энергия* (кг веса тела/день)
Терапевтический больной
25–35 ккал
Пациент после оперативного вмешательства
25–35 ккал
Гиперкатаболический больной
30–45 ккал
Тяжелобольной пациент с ИМТ 30–50 кг/м2
11–14 ккал/кг фактической массы тела
Тяжелобольной пациент с ИМТ > 50 кг/м2
22–25 ккал/кг идеальной массы тела
Аминокислоты (кг веса тела/день)
Терапевтический больной
1,0–2,0 г
Пациент после оперативного вмешательства
1,5–2,0 г
Пациент в критическом состоянии или состоянии гиперкатаболизма
1,2–2,0 г
Непрерывная заместительная почечная терапия
1,5–2,5 г
Тяжелобольной пациент с ожирением I или II степени
≥ 2 г/кг идеальной массы тела
Тяжелобольной пациент с ожирением III степени
≥ 2,5 г/кг идеальной массы тела
Минералы
Ацетат
По мере необходимости для поддержания кислотно-щелочного баланса
Кальций
10–15 мЭкв
Хлор
По мере необходимости для поддержания кислотно-щелочного баланса
Хром
≤ 10 мкг
Медь
0,3–0,5 мг
Магний
8–20 мЭкв
Марганец
55 мкг
Фосфор
20–40 ммоль
Калий
1–2 мЭкв/кг
Селен
60-100 мкг
Натрий
1–2 мЭкв/кг
Цинк
3–5 мг
Витамины
Аскорбиновая кислота
200 мг
Биотин
60 мкг
Кобаламин
5 мкг
Фолат (фолиевая кислота)
600 mcg
Ниацин
40 мг
Пантотеновая кислота
15 мг
Пиридоксин
6 мг
Рибофлавин
3,6 мг
Тиамин
6 мг
Витамин А
990 мкг
Витамин D
5 мкг
Витамин Е
10 мг
Витамин К
150 мкг
*Потребность в увеличении энергии из расчета 12% на 1° С высокой температуры.
Данные Американского общества парентерального и энтерального питания (American Society for Parenteral and Enteral Nutrition). Appropriate Dosing for Parenteral Nutrition (ASPEN Recommendations). 2019. Accessed August 26, 2024.