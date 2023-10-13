Осложнения при энтеральном питании
Осложнение
Эффекты
Примечания
Связанные с зондом
Наличие зонда
Повреждение носа, глотки или пищевода
Синусит
Зонд, особенно если он большой, раздражает ткани, с формированием эрозий.
Может быть закупорка носовых пазух.
Закупорка зонда
Неполноценное кормление
Большие порции пищи или таблетки могут закупорить зонд, особенно небольшого диаметра. Иногда закупорку можно растворить влив раствор ферментов поджелудочной железы или иного препарата. Регулярное промывание зонда водой снижает риск его засорения.
Смещение назогастрального зонда интракраниально
Травма головного мозга, инфекция
Зонд может сместиться интракраниально, если решётчатая кость повреждена в результате тяжелой лицевой травмы.
Смещение назогастрального или налицие орогастрального зонда в трахеобронхиальном дереве
Пневмония
Восприимчивые больные немедленно начинают кашлять и давиться. У больных со сниженной чувствительностью симптомы могут отсутствовать.
Если смещение не распознано, то пища поступает в легкие, вызывая пневмонию.
Перемещение зонда при гастростомии или еюностомии
Перитонит
При плохой фиксации кишки к брюшной стенке зонд может попасть в брюшную полость. Если зонд изначально устанавливался с использованием инвазивной техники, его замена будет труднее и с большей вероятностью может вызвать осложнения.
Связанные со смесью
Непероносимость одного из основных нутриентов смеси
Диарея, дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, * диспептические явления, тошнота, рвота, мезентериальный тромбоз
Непереносимость наблюдается у 20% всех пациентов и у 50% пациентов, находящихся в критическом состоянии. Непереносимость чаще возникает при болюсном питании.
Осмотическая диарея
Частый жидкий стул
Сорбитол, часто содержащийся в лекарственных растворах, вводимых через зонд, может усиливать диарею.
Нарушение баланса нутриентов
Нарушение водно-солевого баланса, гипергликемия, объемная перегрузка, гиперосмолярность
Необходимо часто (в течение 1-й недели –ежедневно) измерять массу тела и уровни содержания электролитов, глюкозы, магния и фосфатов в крови.
Другое
Рефлюкс при кормлении через зонд или трудности с орофарингальной секрецией
Аспирация
Если у пациентов имеется любое из этих состояний, аспирация может произойти, даже если зонды установлены правильно, а изголовье кровати приподнято.
* Дискомфорт в желудочно-кишечном тракте может иметь иные причины, включая уменьшение эластичности желудка из-за уменьшения объема вызванного продолжительным отсутствием пищи, растяжения органов желудочно-кишечного тракта объемом пищи и замедленного опорожнения желудка из-за дисфункции привратника.