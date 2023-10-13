* Дискомфорт в желудочно-кишечном тракте может иметь иные причины, включая уменьшение эластичности желудка из-за уменьшения объема вызванного продолжительным отсутствием пищи, растяжения органов желудочно-кишечного тракта объемом пищи и замедленного опорожнения желудка из-за дисфункции привратника.