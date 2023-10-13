Орнитиновый цикл и связанные заболевания
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Дефицит орнитин-транскарбамоилазы (OTC) (311250*)
OTC
Биохимический профиль: повышенное содержание орнитина и глутамина, снижение цитруллина и аргинина, заметно увеличенное содержание оротата в моче
Клинические признаки: у мужчин, рецидивирующая рвота, раздражительность, вялость, гипераммонемическая кома, отек мозга, спастичность, умственная отсталость, судороги, смерть
У женщин-носителей проявления варьируют от задержки роста, низкорослости, непереносимости белка и послеродовой гипераммониемии до таких же серьезных симптомов, как у мужчин с дефицитом
Лечение: гемодиализ при гипераммонемическом кризе, натрия бензоат, натрия фенилацетат, натрия фенилбутират, низкобелковая диета с добавлением смеси незаменимых аминокислот и аргинина, цитруллин
Попытки экспериментальной генной терапии, трансплантации печени (которая излечивает)
Дефицит Nацетилглутамат-синтетазы (237310*)
N-ацетилглютаматсинтетаза
Биохимический профиль: подобны дефициту орнитинового цикла за исключением уровня в моче оротата от нормального до низкого
Клинические признаки: подобны дефициту орнитинового цикла за исключением того, что носители являются бессимптомными
Лечение: подобно дефициту орнитинового цикла, но также добаление N-карбамилглутамата
Дефицит карбамоил фосфат синтетазы (CPS) (237300*)
Карбамоил фосфат синтетаза
Биохимический профиль: подобны дефициту орнитинового цикла за исключением уровня в моче оротата от нормального до низкого
Клинические признаки: подобны дефициту орнитинового цикла за исключением того, что носители являются бессимптомными
Лечение: бензоат натрия и аргинин
Цитруллинмия типа I (215700*)
Аргининсукциниловой кислоты синтаза
Биохимический профиль: высокое содержание в плазме крови цитруллина и глютамина, цитруллинурия, оротовая ацидурию
Клинические признаки: эпизодическая гипераммониемия, задержка роста, непереносимость белка, вялость, рвота, кома, судороги, отек мозга, задержка развития
Лечение: сходно с таковым при дефиците орнитинового цикла, за исключением того, что добавление цитруллина не рекомендуется
Трансплантация печени
Цитруллинмия Типа II (605814*, 603471*)
Цитрин
Биохимический профиль: повышенное содержание в плазме крови цитруллина, метионина, галактозы и билирубина
Клинические признаки: при возникновении у новорожденных холестаз проходит за 3 месяца
При возникновении у взрослых - энурез, задержка менструаций, реверсия сна, рвота, бред, галлюцинации, психозы, кома
Лечение: трансплантация печени; в противном случае четкого лечение нет
Аргининсукциниловая ацидурия (207900*)
Аргининосукцинат лиаза
Биохимический профиль: повышенное содержание цитруллина и глутамина, повышенный уровень аргининосукцината в моче
Клинические признаки: эпизодическая гипераммониемия, фиброз печени, повышение активности печеночных ферментов, гепатомегалия, непереносимость белка, рвота, судороги, умственная отсталость, атаксия, сонливость, кома, узловатый трихорексис
Лечение: дополнительное назначение аргинина
Аргининемия (107830*)
Аргиназа I
Биохимический профиль: повышенное содержание аргинина в плазме крови, диаминоацидурия (аргининурия, лизинурия, цистинурия, орнитинурия), оротовая ацидурия, пиримидинурия
Клинические признаки: задержка роста и развития, анорексия, рвота, судороги, мышечная спастичность, раздражительность, гиперактивность, непереносимость белка, гипераммониемия
Лечение: низкопротеиновая диета, соль бензойной кислоты, фенилацетат, трансплантация печени
Непереносимость лизинурического белка (двухосновная аминоацидурия II; 222700*)
Переносчик двухосновных аминокислот
Биохимический профиль: повышенное содержание лизина, орнитин и аргинина в моче
Клинические признаки: непереносимость белков, эпизодическая гипераммониемия, задержка роста и развития, диарея, рвота, увеличение печени, цирроз печени, лейкопения, остеопения, хрупкость скелета, кома
Лечение: низкопротеиновач диета, цитруллин
Гиперорнитинемия, гипераммониемия и гомоцитруллинемия (238970*)
Митохондриальная орнитин транслоказа
Биохимический профиль: повышенное содержание в плазме орнитина, гомоцитруллинемия
Клинические признаки: умственная отсталость, прогрессирующий спастический парапарез, эпизодические замешаткльства, гипераммониемия, диспраксия, судороги, рвота, ретинопатия, нарушение нервной проводимости и потенциалов возбуждения, лейкодистрофия
Лечение: добавление лизина, орнитина или цитруллина
Орнитинемия (258870*)
Орнитин-аминотрансфераза
Биохимический профиль: повышенное содержание орнитина в плазме и лизина, аргинина в моче; низкий уровень лизина в плазме, глутаминовая кислота и глутамин
Клинические признаки: близорукость, куриная слепота, слепота, прогрессирующая потеря периферического зрения, прогрессирующая спиралевидная атрофия сосудистой оболочки и сетчатки, легкая проксимальная гипотония, миопатия
Лечение: пиридоксин, низко-аргининовая диета, лизин и альфа-аминоизобутират для усиления почечного выведения орнитина; добавление пролина или креатина
Синдром гиперинсулинизма-гипераммониемии (606762*)
Гиперактивность глутаматдегидрогеназы
Биохимический профиль: повышенное содержание в моче альфа-кетоглутарата
Клинические признаки: Пароксизмы, рецидивирующая гипогликемия, гиперинсулинизм, бессимптомная гипераммониемия
Лечение: профилактика гипогликемии
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.