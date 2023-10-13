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Органические причины хронической боли в животе

Причина

Проявления*

Диагностический алгоритм

Заболевания мочеполовой системы

Врожденные заболевания

Рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей

Внутривенная урография (ВВУ)

Ультразвуковое исследование

Эндометриоз

Дискомфортные ощущения перед наступлением или во время менструации

Лапароскопия

Киста яичника, рак яичника

Неотчетливый дискомфорт в нижней части живота, вздутие

В ряде случаев - пальпируемое образование в области таза

УЗИ органов малого таза

Консультация гинеколога

Камни почек

Лихорадка, боль в боковом отделе живота, темная или кровянистая моча

Посев мочи

Внутривенная урография (ВВУ)

Компьютерная томография

Последствия острого воспалительного заболевания органов таза

Дискомфортные ощущения в области таза

Указания на острое воспалительное заболевание органов таза в анамнезе

Гинекологическое обследование

Иногда лапароскопия

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Целиакия

У детей - отставание в развитии

Вздутие живота, диарея, часто - стеаторея

Симптомы, усугубляющиеся при употреблении глютен-содержащих продуктов

Серологические маркеры/типирование HLA-DQ2/HLA-DQ8

Биопсия тонкой кишки

Хронический аппендицит

Несколько предшествующих приступов боли в ПНК живота

КТ органов брюшной полости

Ультразвуковое исследование

Хронический холецистит

Рецидивирующая коликообразная боль в ПВК живота

Ультразвуковое исследование

Хронический панкреатит, псевдокиста поджелудочной железы

Приступы интенсивной боли в эпигастральной области

В ряде случаев - мальабсорбция (диарея, "жирный стул")

Как правило, указания на острый панкреатит в анамнезе

Уровни сывороточной липазы (часто не повышены)

КТ или МРТ часто с МРХПГ

Исследование кала (фекальная эластаза или фекальный жир)

Рак толстой кишки

Дискомфортные ощущения в животе нехарактерны, но при частичной обструкции левой половины толстой кишки возможно появление коликообразной боли

Нередко - скрытая или видимая примесь крови в кале

Колоноскопия

Болезнь Крона

Приступообразная интенсивная боль, сопровождающаяся лихорадкой, анорексией, похуданием, диареей

Внекишечные симптомы (со стороны суставов, глаз, ротовой полости, кожи)

КТ- энтерография либо рентгенологическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта, дополненное исследованием ПБТК

Колоноскопия и эзофагогастродуоденоскопия с биопсией

Рак желудка

Диспепсия или неинтенсивная боль

Часто - скрытая примесь крови в кале

Эндоскопия верхнего отдела ЖКТ

Гранулематозный энтероколит

Семейный анамнез

Рецидивирующие инфекции другой локализации (например, дыхательных путей, лимфоузлов)

СОЭ, СРБ

Колоноскопия

КТ-энтерография

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы с развитием гастро-эзофагеального рефлюкса

Изжога

В ряде случаев - кашель и/или охриплость голоса

Симптомы облегчаются при приеме антацидов

В ряде случаев - регургитация желудочного содержимого в полость рта (кислая отрыжка)

Рентгенологическое исследование с помощью бариевой взвеси

Эндоскопия

Кишечный туберкулез

Хроническая боль неспецифического характера

В ряде случаев - пальпируемое образование в ПНК живота

Лихорадка, диарея, похудание

Туберкулиновая кожная проба или анализы высвобождения интерферона-гамма (например, тест QuantiFERON-TB Gold, тест T-SPOT.TB)

Эндоскопия с целью проведения биопсии

КТ с пероральным контрастированием

Рентгенография органов грудной клетки

Непереносимость лактозы

Вздутие и схваткообразная боль в животе после употребления молочных продуктов

Водородный дыхательный тест

Пробная диета с исключением продуктов, содержащих лактозу

Рак поджелудочной железы

Интенсивная боль в верхнем отделе живота, которая

  • часто иррадиирует в спину,

  • появляется в поздней стадии болезни, когда обычно уже отмечается потеря массы тела

Может сопровождаться механической желтухой

Компьютерная томография

МРТ/МРХПГ или ЭРХПГ

Эндоскопическое УЗИ

Паразитарная инвазия (в особенности, жиардиаз)

Указания на путешествия или другую возможность заражения

Схваткообразная боль, вздутие, диарея

Исследование кала на яйца глист и паразиты

Иммуноферментный анализ кала (для определения Giardia)

Язвенная болезнь

Боль в верхнем отделе живота, облегчающаяся после приема пищи и антацидов

Возможны пробуждения в ночное время из-за боли

Эндоскопическое исследование и биопсия с целью выявления инфекции Helicobacter pylori

Дыхательный тест на H. pylori или анализ на антиген в кале

Оценка нестероидных противовоспалительных средств, алкоголь и употребление табака

Исследование кала на скрытую кровь

Послеоперационные спайки

Предшествующее хирургическое вмешательство на органах брюшной полости

Коликообразные боли в сочетании с тошнотой, иногда - рвотой

Рентгенологическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта, исследование ПБТК или КТ-энтерография

КТ органов брюшной полости

Язвенный колит

Схваткообразная боль, диарея с кровью

Сигмоскопия

Ректальная биопсия

Колоноскопия

Иногда калпротектин в кале

Системные заболевания

Абдоминальная эпилепсия

Очень редко

Отдельные приступы боли

Отсутствуют другие симптомы желудочно-кишечных расстройств

ЭЭГ

Острая порфирия

Рецидивирующая интенсивная боль в животе, рвота

Изменений при осмотре живота не определяется

В части случаев - неврологические изменения (например, мышечная слабость, судороги, расстройства мышления)

При некоторых типах - изменения кожи

Исследование содержания порфобилиногена в моче и скрининг дельта-аминолевуленовой кислоты

Исследование активности деаминазы эритроцитов

Употребление каннабиса (синдром каннабиноидного гиперемезиса)

Персистирующая тошнота, рвота и диспепсия, часто уменьшающиеся после принятия горячего душа или прекращения приема марихуаны

Обычно требует постоянного употребления конопли

Клиническая оценка

Анализ мочи на наличие определенных препаратов

Cемейная средиземноморская лихорадка;

Семейный анамнез

Непрерывная малярия и перитонит часто сочетаются с приступами боли

Начало проявлений в детском или подростковом возрасте

Генетические тесты

Пищевая аллергия

Симптомы развиваются только после употребления определенных пищевых продуктов (например, морепродуктов)

Элиминационная диета

Связанный с иммуноглобулином-А васкулит (ранее известный как пурпура Шенлейна-Геноха)

Пальпируемая пурпура

Боли в суставах

Анализ кала на скрытую кровь

Биопсия измененной кожи

Ангионевротический отек кишечника

Семейный анамнез

Боль в сочетании с периферическим ангионевротическим отеком и лихорадкой

Уровень комплемента (С4) в сыворотке во время приступов

Исследование при недостаточности C1-ингибитора комплемента

Свинцовая интоксикация

Когнитивные/поведенческие аномалии

Содержание свинца в крови

Эквивалент мигрени

Редкий вариант - с болью в эпигастрии и рвотой

Преимущественно у детей

Как правило, отягощенный семейный анамнез по мигрени

Клиническая оценка

Серповидно-клеточная анемия

Семейный анамнез

Приступы интенсивной боли в животе продолжительностью более суток

Рецидивирующая боль другой (неабдоминальной) локализации

Выявление серповидных эритроцитов в мазке

Электрофорез гемоглобина

* Изменения выявляются не всегда и могут выявляться при других заболеваниях.

СРБ = С-реактивный белок; ЭЭГ = электроэнцефалография; ЭРХПГ = эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография; СОЭ = скорость оседания эритроцитов; ЖКТ = желудочно-кишечный тракт; ВВУ = внутривенная урография; МРХПГ = магнитно-резонансная холангиопанкреатография; ВЗОМТ = воспалительные заболевания органов малого таза; RBC = эритроциты; ПНК = правый нижний квадрант; ПВК = правый верхний квадрант; ПБТК = пассаж бария по тонкой кишке; ТБ = туберкулез; ИМП = инфекция мочевыводящих путей.

Modified from Barbero GJ: Recurrent abdominal pain in childhood. Pediatr Rev 4(1):29–34, 1982, doi: 10.1542/pir.4-1-29, and from Greenberger NJ: Sorting through nonsurgical causes of acute abdominal pain. J Crit Illn 7:1602–1609, 1992.

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