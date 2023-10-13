Органические причины хронической боли в животе
Причина
Проявления*
Диагностический алгоритм
Заболевания мочеполовой системы
Рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей
Внутривенная урография (ВВУ)
Ультразвуковое исследование
Дискомфортные ощущения перед наступлением или во время менструации
Лапароскопия
Неотчетливый дискомфорт в нижней части живота, вздутие
В ряде случаев - пальпируемое образование в области таза
УЗИ органов малого таза
Консультация гинеколога
Лихорадка, боль в боковом отделе живота, темная или кровянистая моча
Посев мочи
Внутривенная урография (ВВУ)
Компьютерная томография
Последствия острого воспалительного заболевания органов таза
Дискомфортные ощущения в области таза
Указания на острое воспалительное заболевание органов таза в анамнезе
Гинекологическое обследование
Иногда лапароскопия
Заболевания желудочно-кишечного тракта
У детей - отставание в развитии
Вздутие живота, диарея, часто - стеаторея
Симптомы, усугубляющиеся при употреблении глютен-содержащих продуктов
Серологические маркеры/типирование HLA-DQ2/HLA-DQ8
Биопсия тонкой кишки
Несколько предшествующих приступов боли в ПНК живота
КТ органов брюшной полости
Ультразвуковое исследование
Рецидивирующая коликообразная боль в ПВК живота
Ультразвуковое исследование
Приступы интенсивной боли в эпигастральной области
В ряде случаев - мальабсорбция (диарея, "жирный стул")
Как правило, указания на острый панкреатит в анамнезе
Уровни сывороточной липазы (часто не повышены)
КТ или МРТ часто с МРХПГ
Исследование кала (фекальная эластаза или фекальный жир)
Дискомфортные ощущения в животе нехарактерны, но при частичной обструкции левой половины толстой кишки возможно появление коликообразной боли
Нередко - скрытая или видимая примесь крови в кале
Колоноскопия
Приступообразная интенсивная боль, сопровождающаяся лихорадкой, анорексией, похуданием, диареей
Внекишечные симптомы (со стороны суставов, глаз, ротовой полости, кожи)
КТ- энтерография либо рентгенологическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта, дополненное исследованием ПБТК
Колоноскопия и эзофагогастродуоденоскопия с биопсией
Диспепсия или неинтенсивная боль
Часто - скрытая примесь крови в кале
Эндоскопия верхнего отдела ЖКТ
Гранулематозный энтероколит
Семейный анамнез
Рецидивирующие инфекции другой локализации (например, дыхательных путей, лимфоузлов)
СОЭ, СРБ
Колоноскопия
КТ-энтерография
Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы с развитием гастро-эзофагеального рефлюкса
Изжога
В ряде случаев - кашель и/или охриплость голоса
Симптомы облегчаются при приеме антацидов
В ряде случаев - регургитация желудочного содержимого в полость рта (кислая отрыжка)
Рентгенологическое исследование с помощью бариевой взвеси
Эндоскопия
Хроническая боль неспецифического характера
В ряде случаев - пальпируемое образование в ПНК живота
Лихорадка, диарея, похудание
Туберкулиновая кожная проба или анализы высвобождения интерферона-гамма (например, тест QuantiFERON-TB Gold, тест T-SPOT.TB)
Эндоскопия с целью проведения биопсии
КТ с пероральным контрастированием
Рентгенография органов грудной клетки
Вздутие и схваткообразная боль в животе после употребления молочных продуктов
Водородный дыхательный тест
Пробная диета с исключением продуктов, содержащих лактозу
Интенсивная боль в верхнем отделе живота, которая
Может сопровождаться механической желтухой
Компьютерная томография
МРТ/МРХПГ или ЭРХПГ
Эндоскопическое УЗИ
Паразитарная инвазия (в особенности, жиардиаз)
Указания на путешествия или другую возможность заражения
Схваткообразная боль, вздутие, диарея
Исследование кала на яйца глист и паразиты
Иммуноферментный анализ кала (для определения Giardia)
Боль в верхнем отделе живота, облегчающаяся после приема пищи и антацидов
Возможны пробуждения в ночное время из-за боли
Эндоскопическое исследование и биопсия с целью выявления инфекции Helicobacter pylori
Дыхательный тест на H. pylori или анализ на антиген в кале
Оценка нестероидных противовоспалительных средств, алкоголь и употребление табака
Исследование кала на скрытую кровь
Послеоперационные спайки
Предшествующее хирургическое вмешательство на органах брюшной полости
Коликообразные боли в сочетании с тошнотой, иногда - рвотой
Рентгенологическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта, исследование ПБТК или КТ-энтерография
КТ органов брюшной полости
Схваткообразная боль, диарея с кровью
Сигмоскопия
Ректальная биопсия
Колоноскопия
Иногда калпротектин в кале
Системные заболевания
Абдоминальная эпилепсия
Очень редко
Отдельные приступы боли
Отсутствуют другие симптомы желудочно-кишечных расстройств
ЭЭГ
Рецидивирующая интенсивная боль в животе, рвота
Изменений при осмотре живота не определяется
В части случаев - неврологические изменения (например, мышечная слабость, судороги, расстройства мышления)
При некоторых типах - изменения кожи
Исследование содержания порфобилиногена в моче и скрининг дельта-аминолевуленовой кислоты
Исследование активности деаминазы эритроцитов
Употребление каннабиса (синдром каннабиноидного гиперемезиса)
Персистирующая тошнота, рвота и диспепсия, часто уменьшающиеся после принятия горячего душа или прекращения приема марихуаны
Обычно требует постоянного употребления конопли
Клиническая оценка
Анализ мочи на наличие определенных препаратов
Семейный анамнез
Непрерывная малярия и перитонит часто сочетаются с приступами боли
Начало проявлений в детском или подростковом возрасте
Генетические тесты
Симптомы развиваются только после употребления определенных пищевых продуктов (например, морепродуктов)
Элиминационная диета
Связанный с иммуноглобулином-А васкулит (ранее известный как пурпура Шенлейна-Геноха)
Пальпируемая пурпура
Боли в суставах
Анализ кала на скрытую кровь
Биопсия измененной кожи
Семейный анамнез
Боль в сочетании с периферическим ангионевротическим отеком и лихорадкой
Уровень комплемента (С4) в сыворотке во время приступов
Когнитивные/поведенческие аномалии
Содержание свинца в крови
Редкий вариант - с болью в эпигастрии и рвотой
Преимущественно у детей
Как правило, отягощенный семейный анамнез по мигрени
Клиническая оценка
Семейный анамнез
Приступы интенсивной боли в животе продолжительностью более суток
Рецидивирующая боль другой (неабдоминальной) локализации
Выявление серповидных эритроцитов в мазке
Электрофорез гемоглобина
* Изменения выявляются не всегда и могут выявляться при других заболеваниях.
СРБ = С-реактивный белок; ЭЭГ = электроэнцефалография; ЭРХПГ = эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография; СОЭ = скорость оседания эритроцитов; ЖКТ = желудочно-кишечный тракт; ВВУ = внутривенная урография; МРХПГ = магнитно-резонансная холангиопанкреатография; ВЗОМТ = воспалительные заболевания органов малого таза; RBC = эритроциты; ПНК = правый нижний квадрант; ПВК = правый верхний квадрант; ПБТК = пассаж бария по тонкой кишке; ТБ = туберкулез; ИМП = инфекция мочевыводящих путей.
Modified from Barbero GJ: Recurrent abdominal pain in childhood. Pediatr Rev 4(1):29–34, 1982, doi: 10.1542/pir.4-1-29, and from Greenberger NJ: Sorting through nonsurgical causes of acute abdominal pain. J Crit Illn 7:1602–1609, 1992.