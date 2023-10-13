Органические причины запора у детей грудного и младшего возраста
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Анатомическое
Анальный стеноз
Задержка отохождения стула в первые 24-48 часов жизни
неудержимая и болезненная дефекация
Вздутие живота
Аномальные внешний вид или положение ануса
Узкий анальный канал, выявленный при пальцевом исследовании
Клиническая оценка
Переднее расположение ануса
Тяжелые хронические запоры с выраженным натуживанием и болью при дефекации
Обычно нет ответа на интенсивное использование слабительных средств и натуживание
Анальное отверстие расположено не в центре пигментированной области промежности
Расчет индекса анальный позиции* указывающий на переднее расположение, которое зависит от пола:
Вздутие живота
Непрохождение кала
Аномальные внешний вид или положение ануса, а также, возможно, отсутствие ануса
Клиническое обследование
Эндокринные или метаболические нарушения
Полидипсия
Полиурия
Чрезмерный плач, прекращающийся после питья воды
Снижение веса
Рвота
Осмоляльность мочи и сыворотки
Уровня антидиуретического гормона
Натрий в сыворотке крови
Иногда тест водной депривации
Тошнота, рвота
Мышечная слабость
Боль в животе
Анорексия, снижение веса
Полидипсия
Полиурия
Сывороточный кальций
Мышечная слабость
Полиурия, обезвоживание
Анамнез дефектного роста
Возможно, использование аминогликозидов, диуретиков, цисплатина или амфотерицина в анамнезе
Панель электролитовЭлектролит панели
Недостаточное питание
Брадикардию
Большой родничок и гипотония у новорожденных
Непереносимость холода, сухость кожи, устомляемость, длительная желтуха
Тиреотропный гормон (ТТГ)
Определение уровня тироксина (T4)
Дефекты спинного мозга
Макроскопически видимые поражения позвоночнного столба при рождении
Снижение рефлексов или мышечного тонуса нижних конечностей
Отсутствие анального подмигивания
Обычный рентген пояснично-крестцового отдела позвоночника
Спинальная МРТ
Возможно наличие сакрального пучка волос или ямочки
Спинальная МРТ
Натянутый спинной мозг
Изменения в походке
Боли или слабость в нижних конечностях
Недержание мочи
Боль в спине
Спинальная МРТ
Опухоли или инфекции спинного мозга
Боль в спине
Боли или слабость в нижних конечностях
Снижение рефлексов нижних конечностей
Изменения в походке
Недержание мочи
Спинальная МРТ
Кишечные расстройства
Целиакия (глютеновая энтеропатия)
Появление симптома после введения в рацион пшеницы (как правило, после 4-6 месяцев)
Плохая прибавка в весе
Периодические боли в животе
Вздутие
Диарея или запор
Общий анализ крови
Серологический скрининг на целиакию (антитела IgA к тканевой трансглутаминазе)
Эндоскопия двенадцатиперстной кишки с биопсией
Непереносимость белка коровьего молока (аллергия на молочный белок)
Рвота
Диарея или запор
Примесь крови в кале
Анальные трещины
Плохая прибавка в весе
Разрешение симптомов при исключении белка коровьего молока
Иногда эндоскопия или колоноскопия
Задержка отхождения мекония или мекониальная непроходимость у новорожденных
Возможны повторные эпизоды тонкокишечной непроходимости (эквивалент мекониальной непроходимости) у детей старшего возраста
Плохая прибавка в весе
Повторные эпизоды пневмонии или хрипов
Потовый тест
Генетические тесты
Задержка мекония
Вздутие живота
Узкий анальный канал, выявленный при пальцевом исследовании
Ирригография с барием
Аноректальная манометрия и ректальная биопсия для подтверждения
Хроническая рецидивирующая боль в животе
Частое чередование диареи и запоров
Ощущение неполного опорожнения
Ипражнение слизью
Нет анорексии или похудения
Клиническая оценка
Кишечная псевдообструкция
Тошнота, рвота
Боль в животе и вздутие
Рентгенография органов брюшной полости
Время толстокишечного транзита
Антродуоденальная манометрия
Опухоли кишечника
Снижение веса
Ночная потливость
Лихорадка
Боль в животе и/или вздутие
Пальпируемое образование в брюшной полости
Кишечная непроходимость
МРТ
Церебральный паралич и другие тяжелые неврологические расстройства
У большинства детей с церебральным параличом, который вызывает кишечную гипотонию и двигательный паралич
Кормление через зонд смесями с низким содержанием клетчатки
Клиническая оценка
Побочные эффекты лекарственных препаратов:
Использование антихолинергических средств, антидепрессантов, химиотерапевтических средств или опиоидов
Предварительный анамнез
Клиническая оценка
Токсины
Впервые выявленный начинается с плохого сосания, сложностей с кормлением, анорексии, слюнотечения
Слабый крик
Раздражительность
Птоз
Убывающая или общая гипотония и слабость
Возможно, употребление меда в анамнезе в возрасте до 12 месяцев
Тест на ботулинический токсин в стуле
Чаще всего бессимптомно
Возможно, периодические боли в животе, единичные случаи рвоты, утомляемость, раздражительность
Пропуск основных этапов развития
Содержание свинца в крови
*Индекс анальный позиции (API) вычисляется следующим образом:
SD = стандартное отклонение.