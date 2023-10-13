*Индекс анальный позиции (API) вычисляется следующим образом: Девушки: расстояние от ануса до уздечки половых губ/расстояние от копчика до уздечки половых губ (нормальное среднее±SD 0,45±0,08)

Мальчики: расстояние от ануса до мошонки/расстояние от копчика до мошонки (нормальное среднее ± SD 0,54±0,07)