Оральные H1 блокаторы
Медикаментозное лечение
Доступные лекарственные формы
Первое поколение*
Бромфенирамин†
Доступен только в виде комбинированных препаратов с противоотечными или противокашлевыми средствами, которые не рекомендуются для детей < 6 лет
Таблетки 4-, 8- и 12 мг
Эликсир 2 мг/5 мл
Таблетки 8 и 12 мг (с замедленным высвобождением, в виде монопрепарата)
Хлорфенирамин†
Доступен только в виде комбинированных препаратов с противоотечными или противокашлевыми средствами, которые не рекомендуются для детей < 6 лет
Жевательные таблетки: 2 мг
Таблетки 4-, 8- и 12 мг
Длительного высвобождения: таблетки или капсулы по 12 мг
Сироп 2 мг/5 мл
Клемастин
Таблетки 1,34- и 2,68 мг
Сироп 0,67 мг/5 мл
Ципрогептадин
Таблетки 4 мг
Сироп 2 мг/5 мл
Дексхлорфенирамин (в РФ не зарегистрирован)
Таблетки 2 мг
Сироп 2 мг/5 мл
Таблетки 4- и 6-мг (механизм замедленного высвобождения)
Дифенгидрамин
Капсулы или таблетки 25 и 50 мг
Жевательная таблетка 12,5 мг
Эликсир 12,5 мг/5 мл
Сироп 12,5 мг/мл
Гидроксизин
Капсулы 25-, 50- и 100 мг
Таблетки 10-, 25-, 50- и 100 мг
Сироп 10 мг/5 мл
Пероральная суспензия 25 мг/5 мл
Прометазин
При аллергических заболеваниях у детей предпочтительнее использовать более безопасные альтернативные препараты
Таблетки 12,5-, 25- и 50 мг
Сироп 6,25 мг/5 мл и 25 мг/5 мл
Второе поколение
Акривастин/псевдоэфедрин (в РФ не зарегистрирован)
8 мг акривастин плюс 60 мг псевдоэфедрин (в капсулах) (в РФ не зарегистрирован)
Цетиризин
Таблетки 5 и 10 мг
Сироп 1 мг/мл
Дезлоратадин
Таблетки 5 мг
Сироп 0,5 мг/мл
Фексофенадин
Таблетки 30-, 60- и 180 мг
Растворяющиеся во рту таблетки по 30 мг
Пероральная суспензия 6 мг/мл
Левоцетиризин
Таблетки 5 мг
Пероральный раствор 0,5 мг/мл
Лоратадин
таблетки и капсулы по 10 мг
Жевательные таблетки: 5 мг
Таблетки для рассасывания по 5 и 10 мг
Сироп 1 мг/мл
Пероральный раствор 1 мг/мл
Мизоластин (в РФ не зарегистрирован)
Таблетки 10 мг
* Большинство антигистаминных препаратов первого поколения обладают сильными антихолинергическими свойствами. Как правило, их не рекомендуют к использованию у пожилых людей или у пациентов с глаукомой, доброкачественной гиперплазией предстательной железы, запорами, при делириуме, деменции или ортостатической гипотензии. Эти препараты часто вызывают эффект седации, сухость во рту, затуманенное зрение, задержку мочи, запоры и являются причиной ортостатической гипотензии.
У детей антигистаминные препараты первого поколения следует использовать только по мере необходимости и с учетом их потенциальных побочных эффектов, особенно в сочетании с другими препаратами; при аллергическом рините предпочтительнее назначать антигистаминные препараты второго поколения.
† Как правило, бромфенирамин и хлорфенирамин доступны только в комбинации с другими препаратами (например, деконгестантами, противокашлевыми средствами). Бромфенирамин и хлорфенирамин в сочетании с другими препаратами (например, декстрометорфан, фенилэфрин) не следует назначать детям < 6 лет.