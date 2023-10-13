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Оральные H1 блокаторы

Медикаментозное лечение

Доступные лекарственные формы

Первое поколение*

Бромфенирамин†

Доступен только в виде комбинированных препаратов с противоотечными или противокашлевыми средствами, которые не рекомендуются для детей < 6 лет

Таблетки 4-, 8- и 12 мг

Эликсир 2 мг/5 мл

Таблетки 8 и 12 мг (с замедленным высвобождением, в виде монопрепарата)

Хлорфенирамин†

Доступен только в виде комбинированных препаратов с противоотечными или противокашлевыми средствами, которые не рекомендуются для детей < 6 лет

Жевательные таблетки: 2 мг

Таблетки 4-, 8- и 12 мг

Длительного высвобождения: таблетки или капсулы по 12 мг

Сироп 2 мг/5 мл

Клемастин

Таблетки 1,34- и 2,68 мг

Сироп 0,67 мг/5 мл

Ципрогептадин

Таблетки 4 мг

Сироп 2 мг/5 мл

Дексхлорфенирамин (в РФ не зарегистрирован)

Таблетки 2 мг

Сироп 2 мг/5 мл

Таблетки 4- и 6-мг (механизм замедленного высвобождения)

Дифенгидрамин

Капсулы или таблетки 25 и 50 мг

Жевательная таблетка 12,5 мг

Эликсир 12,5 мг/5 мл

Сироп 12,5 мг/мл

Гидроксизин

Капсулы 25-, 50- и 100 мг

Таблетки 10-, 25-, 50- и 100 мг

Сироп 10 мг/5 мл

Пероральная суспензия 25 мг/5 мл

Прометазин

При аллергических заболеваниях у детей предпочтительнее использовать более безопасные альтернативные препараты

Таблетки 12,5-, 25- и 50 мг

Сироп 6,25 мг/5 мл и 25 мг/5 мл

Второе поколение

Акривастин/псевдоэфедрин (в РФ не зарегистрирован)

8 мг акривастин плюс 60 мг псевдоэфедрин (в капсулах) (в РФ не зарегистрирован)

Цетиризин

Таблетки 5 и 10 мг

Сироп 1 мг/мл

Дезлоратадин

Таблетки 5 мг

Сироп 0,5 мг/мл

Фексофенадин

Таблетки 30-, 60- и 180 мг

Растворяющиеся во рту таблетки по 30 мг

Пероральная суспензия 6 мг/мл

Левоцетиризин

Таблетки 5 мг

Пероральный раствор 0,5 мг/мл

Лоратадин

таблетки и капсулы по 10 мг

Жевательные таблетки: 5 мг

Таблетки для рассасывания по 5 и 10 мг

Сироп 1 мг/мл

Пероральный раствор 1 мг/мл

Мизоластин (в РФ не зарегистрирован)

Таблетки 10 мг

* Большинство антигистаминных препаратов первого поколения обладают сильными антихолинергическими свойствами. Как правило, их не рекомендуют к использованию у пожилых людей или у пациентов с глаукомой, доброкачественной гиперплазией предстательной железы, запорами, при делириуме, деменции или ортостатической гипотензии. Эти препараты часто вызывают эффект седации, сухость во рту, затуманенное зрение, задержку мочи, запоры и являются причиной ортостатической гипотензии.

У детей антигистаминные препараты первого поколения следует использовать только по мере необходимости и с учетом их потенциальных побочных эффектов, особенно в сочетании с другими препаратами; при аллергическом рините предпочтительнее назначать антигистаминные препараты второго поколения.

† Как правило, бромфенирамин и хлорфенирамин доступны только в комбинации с другими препаратами (например, деконгестантами, противокашлевыми средствами). Бромфенирамин и хлорфенирамин в сочетании с другими препаратами (например, декстрометорфан, фенилэфрин) не следует назначать детям < 6 лет.

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