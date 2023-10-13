* Большинство антигистаминных препаратов первого поколения обладают сильными антихолинергическими свойствами. Как правило, их не рекомендуют к использованию у пожилых людей или у пациентов с глаукомой, доброкачественной гиперплазией предстательной железы, запорами, при делириуме, деменции или ортостатической гипотензии. Эти препараты часто вызывают эффект седации, сухость во рту, затуманенное зрение, задержку мочи, запоры и являются причиной ортостатической гипотензии.

У детей антигистаминные препараты первого поколения следует использовать только по мере необходимости и с учетом их потенциальных побочных эффектов, особенно в сочетании с другими препаратами; при аллергическом рините предпочтительнее назначать антигистаминные препараты второго поколения.