Оральные ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа для лечения эректильной дисфункции
Медикаментозное лечение
Начало действия
Примечания
Аванафил
30 минут
Можно принять за 15 минут до полового акта
Жирная пища уменьшает всасывание
Силденафил
60 минут
Продолжительность действия: ≈ 4 часа
Жирная пища уменьшает всасывание
Тадалафил
60 минут
Продолжительность действия: 24‒36 часов
Чтобы обеспечить базовое улучшение эректильной функции, в качестве ежедневного препарата можно принимать низкие дозы тадалафила.
Низкие дозы тадалафила ежедневно также используются для лечения мочеполовых симптомов, связанных с ДГПЖ
Можно принимать с жирной пищей
Варденафил
60 минут
Продолжительность действия: ≈ 4 часа
Жирная пища уменьшает всасывание