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Оральные ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа для лечения эректильной дисфункции

Медикаментозное лечение

Начало действия

Примечания

Аванафил

30 минут

Можно принять за 15 минут до полового акта

Жирная пища уменьшает всасывание

Силденафил

60 минут

Продолжительность действия: 4 часа

Жирная пища уменьшает всасывание

Тадалафил

60 минут

Продолжительность действия: 24‒36 часов

Чтобы обеспечить базовое улучшение эректильной функции, в качестве ежедневного препарата можно принимать низкие дозы тадалафила.

Низкие дозы тадалафила ежедневно также используются для лечения мочеполовых симптомов, связанных с ДГПЖ

Можно принимать с жирной пищей

Варденафил

60 минут

Продолжительность действия: 4 часа

Жирная пища уменьшает всасывание

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