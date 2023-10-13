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Оральные вазодилататоры при гипертензии у детей

Лекарственный препарат

Дозировка

Некоторые побочные эффекты

Примечания

Гидралазин

Для младенцев и детей: начальная доза 0,375–0,5 мг/кг 2 раза в день или 0,187–0,25 мг/кг 4 раза в день до максимальной суточной общей дозы у младенцев 5 мг/кг и у детей 7,5 мг/кг (не более 200 мг)

Головная боль, головокружение и рефлекторная тахикардия

Следует использовать с осторожностью при тяжелых заболеваниях почек и сердца.

Детям с дисфункцией почек необходима коррекция дозы.

Миноксидил

Для детей < 12 лет: начальная доза 0,1–0,2 мг/кг (не более 5 мг) 1 раз в день, увеличивается по мере необходимости до 0,33 мг/кг 3 раза в день, максимальная общая суточная доза 50 мг

Для детей ≥ 12 лет: начальная доза 5 мг 1 раз в день, при необходимости увеличивается до 20 мг 2 раза в день (или 12,5 мг 3 раза в день), эффективный диапазон 10–40 мг/день

Распространенные побочные эффекты: головокружение, гипертрихоз, рефлекторная тахикардия, задержка жидкости

Тяжелые побочные эффекты: сердечная недостаточность, отек легких, синдром Стивенса-Джонсона

Противопоказан при остром инфаркте миокарда или феохромоцитоме.

Этот препарат вызывает выраженную рефлекторную тахикардию и задержку жидкости, поэтому может потребоваться применение бета-блокаторов и диуретиков.

Детям с дисфункцией почек необходима коррекция дозы.

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