Оральные вазодилататоры при гипертензии у детей
Лекарственный препарат
Дозировка
Некоторые побочные эффекты
Примечания
Гидралазин
Для младенцев и детей: начальная доза 0,375–0,5 мг/кг 2 раза в день или 0,187–0,25 мг/кг 4 раза в день до максимальной суточной общей дозы у младенцев 5 мг/кг и у детей 7,5 мг/кг (не более 200 мг)
Головная боль, головокружение и рефлекторная тахикардия
Следует использовать с осторожностью при тяжелых заболеваниях почек и сердца.
Детям с дисфункцией почек необходима коррекция дозы.
Миноксидил
Для детей < 12 лет: начальная доза 0,1–0,2 мг/кг (не более 5 мг) 1 раз в день, увеличивается по мере необходимости до 0,33 мг/кг 3 раза в день, максимальная общая суточная доза 50 мг
Для детей ≥ 12 лет: начальная доза 5 мг 1 раз в день, при необходимости увеличивается до 20 мг 2 раза в день (или 12,5 мг 3 раза в день), эффективный диапазон 10–40 мг/день
Распространенные побочные эффекты: головокружение, гипертрихоз, рефлекторная тахикардия, задержка жидкости
Тяжелые побочные эффекты: сердечная недостаточность, отек легких, синдром Стивенса-Джонсона
Противопоказан при остром инфаркте миокарда или феохромоцитоме.
Этот препарат вызывает выраженную рефлекторную тахикардию и задержку жидкости, поэтому может потребоваться применение бета-блокаторов и диуретиков.
Детям с дисфункцией почек необходима коррекция дозы.