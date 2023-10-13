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Определения параметров мониторинга сердечного ритма плода

Параметры

Определение

ЧСС плода: исходный уровень

Среднее значение фетального ЧСС в течение 10-минутного периода, за исключением периодов с большой изменчивостью, округляется до ближайшего 0 или 5

Должны быть определены в течение ≥ 2 минут (но не обязательно 2 минут подряд)

ЧСС плода: вариабельность

Нерегулярные по амплитуде и частоте колебания исходной ЧСС (за исключением ускорений и замедлений)

Колебания визуально оцениваются как амплитуда от пиковой до минимальной в ударах в минуту.

Ускорение ЧСС плода: соответствие гестационному возрасту

Визуально видимое резкое увеличение ЧСС плода < 32 недель: пик ≥ 10 ударов/мин > исходного ЧСС плода в течение ≥ 10 секунд

ПСБ ≥ 32 недель: пик ≥ 15 ударов/мин > базового ЧСС в течение ≥ 15 секунд

Замедление ЧСС плода: взаимосвязь с маточными сокращениями

Позднее: временное, постепенное снижение ЧСС плода, которое начинается после пика сокращения матки и занимает ≥ 30 секунд, чтобы достичь своего минимума, который наступает после пика сокращения.

Появление, пик, и конец замедления ЧСС, как правило, наступают позже, чем начало, пик и конец схватки

Раннее: временное, постепенное снижение ЧСС, которое начинается приблизительно с началом сокращения матки и занимает ≥ 30 секунд до достижения своего нижнего значения, что происходит почти одновременно с пиком сокращения матки

Появление, пик, и конец замедления ЧСС обычно происходит одновременно с началом, пиком, и окончанием сокращения

Варьирующее:временное, внезапное снижение ЧСС плода до ≥ 15 уд/мин, которое достигает пика своего минимума менее чем за 30 секунд после начала замедления и длится от 15 секунд до 2 минут; децелерации, которые могут быть связаны с сокращениями матки, либо не связанны с ними

Наступление, глубина и продолжительность обычно меняется между последующими сокращениями матки

уд./мин = ударов в минуту; ПГВ = предполагаемый гестационный возраст; ЧСС плода = частота сердечных сокращений плода.

Macones GA, Hankins GD, Spong CY, Hauth J, Moore T: The 2008 National Institute of Child Health and Human Development workshop report on electronic fetal monitoring: update on definitions, interpretation, and research guidelines. Obstet Gynecol 112(3):661-666, 2008. doi:10.1097/AOG.0b013e3181841395

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