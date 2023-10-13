Определение степени одышки с помощью модифицированного вопросника Британского медицинского исследовательского совета (MMRC)
Степень
Одышка
0
Никогда, за исключением случаев тяжелой физической нагрузки
1
Развивается при быстрой ходьбе по ровной поверхности или ходьбе вверх с небольшим уклоном
2
Приводит к более медленной ходьбе, чем у людей того же возраста по ровной поверхности
или
Приводит к остановке, чтобы отдышаться, при ходьбе в собственном темпе по ровной поверхности
3
Приводит к остановке, чтобы отдышаться, после ходьбы на расстояние около 100 м или через несколько минут ходьбы по ровной поверхности
4
Не позволять человеку покидать дом
или
Развивается при одевании или раздевании
Adapted from Mahler DA, Wells CK: Evaluation of clinical methods for rating dyspnea. Chest 93:580–586, 1988.