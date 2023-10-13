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Определение степени одышки с помощью модифицированного вопросника Британского медицинского исследовательского совета (MMRC)

Степень

Одышка

0

Никогда, за исключением случаев тяжелой физической нагрузки

1

Развивается при быстрой ходьбе по ровной поверхности или ходьбе вверх с небольшим уклоном

2

Приводит к более медленной ходьбе, чем у людей того же возраста по ровной поверхности

или

Приводит к остановке, чтобы отдышаться, при ходьбе в собственном темпе по ровной поверхности

3

Приводит к остановке, чтобы отдышаться, после ходьбы на расстояние около 100 м или через несколько минут ходьбы по ровной поверхности

4

Не позволять человеку покидать дом

или

Развивается при одевании или раздевании

Adapted from Mahler DA, Wells CK: Evaluation of clinical methods for rating dyspnea. Chest 93:580–586, 1988.

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