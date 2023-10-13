Определение стадии гепатоцеллюлярной карциномы*
Стадия
Обозначение
Описание
IA
T1a, N0, M0
Единичная опухоль ≤ 2 см без сосудистой инвазии
IB
T1b, N0, M0
Единичная опухоль > 2 см без сосудистой инвазии
II
T2, N0, M0
Единичная опухоль > 2 см с сосудистой инвазией
или
Множественные опухоли, не более > 5 см
IIIA
T3, N0, M0
Множественные опухоли, по крайней мере одна из которых > 5 см
IIIB
T4, N0, M0
Одиночная или множественные опухоли любого размера, которые поражают главную ветвь воротной или печеночной вены, или опухоли(-и) с прямой инвазией в соседние органы, кроме желчного пузыря, или с перфорацией висцеральной брюшины
IVA
T (любой градации), N1, M0
Очаг или очаги любого размера с распространением в регионарные лимфатические узлы
IVB
Т и N (любой градации), M1
Очаг или опухоли любого размера с отдаленными метастазами
* Adapted from the American Joint Committee on Cancer (AJCC): AJCC Cancer Staging Manual, ed. 8. New York, Springer, 2018.