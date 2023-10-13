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Определение стадии гепатоцеллюлярной карциномы*

Стадия

Обозначение

Описание

IA

T1a, N0, M0

Единичная опухоль 2 см без сосудистой инвазии

IB

T1b, N0, M0

Единичная опухоль > 2 см без сосудистой инвазии

II

T2, N0, M0

Единичная опухоль > 2 см с сосудистой инвазией

или

Множественные опухоли, не более > 5 см

IIIA

T3, N0, M0

Множественные опухоли, по крайней мере одна из которых > 5 см

IIIB

T4, N0, M0

Одиночная или множественные опухоли любого размера, которые поражают главную ветвь воротной или печеночной вены, или опухоли(-и) с прямой инвазией в соседние органы, кроме желчного пузыря, или с перфорацией висцеральной брюшины

IVA

T (любой градации), N1, M0

Очаг или очаги любого размера с распространением в регионарные лимфатические узлы

IVB

Т и N (любой градации), M1

Очаг или опухоли любого размера с отдаленными метастазами

* Adapted from the American Joint Committee on Cancer (AJCC): AJCC Cancer Staging Manual, ed. 8. New York, Springer, 2018.

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