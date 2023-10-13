Определение рака яичек по системе TNM и с помощью сывороточного маркера*
Характеристика
Определение
Опухоль
рTX
Невозможно оценить
pT0
Нет доказательств наличия первичной опухоли (например, шрам в яичках)
pTis
Интратубулярные герминогенные опухоли (карцинома in situ)
pT1
Ограничена яичком и сетью яичка без сосудистой или лимфатической инвазии
Может прорастать в белочную, но не влагалищную оболочку
pT1a
Семинома < 3 см
pT1b
Семинома ≥ 3 см
pT2
Ограниченная яичком и придатком с сосудистой или лимфатической инвазией, или распостраняется через белковую оболочку (tunica albuginea) и вовлекает влагалищную оболочку (tunica vaginalis)
pT3
Прорастает в семенной канатик с или без лимфоваскулярной инвазии
pT4
Прорастает мошонку при наличии или отсутствии лимфоваскулярной инвазии
Метастазы в регионарные лимфатические узлы
NX
Невозможно оценить
N0
Нет
N1
≥ 1 узла, но не более 5 узлов, все размером ≤ 2 см в наибольшем измерении
N2
≥ 1 узла размером > 2 см, но ≤ 5 см в наибольшем измерении или более 5 узлов ≤ 5 см в наибольшем измерении
N3
≥ 1 лимфатического узла размерами > 5 см в наибольшем измерении
Отдаленные метастазы
MX
Невозможно оценить
M0
Нет
M1
Имеется
M1a
Метастазы в незабрюшиннные лимфатические узлы или легкие
M1b
Отдаленные метастазы, кроме метастазов в нерегиональные лимфатические узлы или в легкие
Сывороточные маркеры
SX
Нет данных о маркерах или такие не определялись
S0
Уровни в пределах нормы
S1
ЛДГ < 1,5 × верхняя граница нормы для анализа ЛДГ и бета-ХГЧ < 5000 мМЕ/мл и АФП < 1000 нг/мл
S2
ЛДГ = 1,5–10 × верхняя граница нормы для анализа ЛДГ или бета-ХГЧ 5000–50 000 мМЕ/мл или АФП 1000–10 000 нг/мл
S3
ЛДГ > 10 × верхняя граница нормы для анализа ЛДГ или ХГТ > 50 000 м единиц/мл или АФП > 10000 нг/мл
* Data adapted from American Cancer Society, Testicular Cancer Stages and National Comprehensive Cancer Network ( NCCN) Clinical Practice Guidelines in Oncology. Testicular Cancer, Version 1.2023. По состоянию на 10 сентября 2023 года.
АФП = альфа-фетопротеин; ХГЧ = человеческий хорионический гонадотропин; ЛДГ = лактатдегидрогеназа; М = отдаленные метастазы; N = региональные лимфатические узлы (оцениваются клинически); р = патологическое стадирование; S = сывороточные опухолевые маркеры; Т = основная опухоль