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Определение рака яичек по системе TNM и с помощью сывороточного маркера*

Характеристика

Определение

Опухоль

рTX

Невозможно оценить

pT0

Нет доказательств наличия первичной опухоли (например, шрам в яичках)

pTis

Интратубулярные герминогенные опухоли (карцинома in situ)

pT1

Ограничена яичком и сетью яичка без сосудистой или лимфатической инвазии

Может прорастать в белочную, но не влагалищную оболочку

pT1a

Семинома < 3 см

pT1b

Семинома 3 см

pT2

Ограниченная яичком и придатком с сосудистой или лимфатической инвазией, или распостраняется через белковую оболочку (tunica albuginea) и вовлекает влагалищную оболочку (tunica vaginalis)

pT3

Прорастает в семенной канатик с или без лимфоваскулярной инвазии

pT4

Прорастает мошонку при наличии или отсутствии лимфоваскулярной инвазии

Метастазы в регионарные лимфатические узлы

NX

Невозможно оценить

N0

Нет

N1

1 узла, но не более 5 узлов, все размером 2 см в наибольшем измерении

N2

1 узла размером > 2 см, но 5 см в наибольшем измерении или более 5 узлов 5 см в наибольшем измерении

N3

1 лимфатического узла размерами > 5 см в наибольшем измерении

Отдаленные метастазы

MX

Невозможно оценить

M0

Нет

M1

Имеется

M1a

Метастазы в незабрюшиннные лимфатические узлы или легкие

M1b

Отдаленные метастазы, кроме метастазов в нерегиональные лимфатические узлы или в легкие

Сывороточные маркеры

SX

Нет данных о маркерах или такие не определялись

S0

Уровни в пределах нормы

S1

ЛДГ < 1,5 × верхняя граница нормы для анализа ЛДГ и бета-ХГЧ < 5000 мМЕ/мл и АФП < 1000 нг/мл

S2

ЛДГ = 1,5–10 × верхняя граница нормы для анализа ЛДГ или бета-ХГЧ 5000–50 000 мМЕ/мл или АФП 1000–10 000 нг/мл

S3

ЛДГ > 10 × верхняя граница нормы для анализа ЛДГ или ХГТ > 50 000 м единиц/мл или АФП > 10000 нг/мл

АФП = альфа-фетопротеин; ХГЧ = человеческий хорионический гонадотропин; ЛДГ = лактатдегидрогеназа; М = отдаленные метастазы; N = региональные лимфатические узлы (оцениваются клинически); р = патологическое стадирование; S = сывороточные опухолевые маркеры; Т = основная опухоль

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