Определение рака простаты по системе TNM*
Характеристика
Определение*
ТХ
Первичная опухоль не оценивается
T0
Нет признаков первичной опухоли
T1
Не пальпируется и не видна при визуализационном исследовании, таком как трансректальное ультразвуковое исследование
T2
Опухоль может быть обнаружена при пальцевом ректальном исследовании. Ограничена простатой
T2a
Поражено ≤ половины доли
T2b
Поражено > половины 1 доли, но не обе доли
T2c
Опухоль поражает обе доли
T3
Экстрапростатическое расширение
T3a
Распространяется за капсулу простаты с одной стороны или с обеих сторон; микроскопическая инвазия шейки мочевого пузыря
T3b
Прорастает в семенные пузырьки
T4
Фиксирована или прорастает в соседние структуры помимо семенных пузырьков
Метастазы в регионарные лимфатические узлы
NX
Не оценено
N0
Нет
N1
Имеется
Отдаленные метастазы
M0
Нет
M1
Имеется
M1a
Нерегиональные лимфатические узлы
M1b
Кости (и)
M1c
Другие места с или без поражения костной ткани
* Data adapted from American Cancer Society, Prostate Cancer AJCC/TNM Staging System and National Comprehensive Cancer Network Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines), Prostate Cancer. По состоянию на 10 сентября 2023 года. T2-T4 классифицируются по патологическим критериям. Патологические классификации Т1 отсутствуют.
ПСА (PSA) = простат-специфический антиген; TNM = опухоль, лимфатические узлы, метастазы (tumor, node, metastasis).