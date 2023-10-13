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Определение рака простаты по системе TNM*

Характеристика

Определение*

ТХ

Первичная опухоль не оценивается

T0

Нет признаков первичной опухоли

T1

Не пальпируется и не видна при визуализационном исследовании, таком как трансректальное ультразвуковое исследование

T2

Опухоль может быть обнаружена при пальцевом ректальном исследовании. Ограничена простатой

T2a

Поражено половины доли

T2b

Поражено > половины 1 доли, но не обе доли

T2c

Опухоль поражает обе доли

T3

Экстрапростатическое расширение

T3a

Распространяется за капсулу простаты с одной стороны или с обеих сторон; микроскопическая инвазия шейки мочевого пузыря

T3b

Прорастает в семенные пузырьки

T4

Фиксирована или прорастает в соседние структуры помимо семенных пузырьков

Метастазы в регионарные лимфатические узлы

NX

Не оценено

N0

Нет

N1

Имеется

Отдаленные метастазы

M0

Нет

M1

Имеется

M1a

Нерегиональные лимфатические узлы

M1b

Кости (и)

M1c

Другие места с или без поражения костной ткани

* Data adapted from American Cancer Society, Prostate Cancer AJCC/TNM Staging System and National Comprehensive Cancer Network Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines), Prostate Cancer. По состоянию на 10 сентября 2023 года. T2-T4 классифицируются по патологическим критериям. Патологические классификации Т1 отсутствуют.

ПСА (PSA) = простат-специфический антиген; TNM = опухоль, лимфатические узлы, метастазы (tumor, node, metastasis).

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