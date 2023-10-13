Определение почечно-клеточного рака по системе TNM*
Характеристика
Определение
Первичная опухоль
ТХ
Отсутствие информации для оценки первичной опухоли
T0
Нет признаков первичной опухоли
T1
≤ 7 см в наибольшем измерении
Ограничена почкой
T1a
менее или равен ≤ 4 см в наибольшем измерении
T1b
> 4 см, но менее или равен ≤ 7 см в наибольшем измерении
T2
≥ 7 см в наибольшем измерении
Ограничена почкой
T2a
> 7 см, но ≤ 10 см в наибольшем измерении
T2b
> 10 см в наибольшем измерении
T3
Распространяется на большие вены или поражает паранефральные ткани, но не выходит за пределы фасции Героты или в надпочечники
T3a
Распространяется на почечные вены и их сегментарные ветви или поражает паранефральную жировую клетчатку и/или жировую клетчатку синуса почки, но не выходит за пределы фасции Героты
T3b
Опухоль прорастает в крупную вену, ведущую в сердце (полую вену), которая находится внутри брюшной полости
T3c
Опухоль проросла в часть полой вены, находящуюся внутри грудной клетки, или в стенку полой вены
T4
Опухоль распространилась за пределы фасции Героты (фиброзного слоя, окружающего почку и близлежащие жировые ткани). Опухоль, возможно, проросла в надпочечник (поверх почки).
Метастазы в регионарные лимфатические узлы
NX
Невозможно оценить
N0
Нет
N1
Имеется
Отдаленные метастазы
M0
Нет
M1
Отдаленные метастазы, в том числе распространяющиеся на отдаленные лимфатические узлы
* Data adapted from American Cancer Society, Kidney Cancer Stages and National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Clinical Practice Guidelines in Oncology. Kidney Cancer. Version 1.2024 . По состоянию на 10 сентября 2023 года.
TNM = опухоль, узлы, метастазы (tumor, node, metastasis).