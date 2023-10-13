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Определение почечно-клеточного рака по системе TNM*

Характеристика

Определение

Первичная опухоль

ТХ

Отсутствие информации для оценки первичной опухоли

T0

Нет признаков первичной опухоли

T1

7 см в наибольшем измерении

Ограничена почкой

T1a

менее или равен 4 см в наибольшем измерении

T1b

> 4 см, но менее или равен 7 см в наибольшем измерении

T2

7 см в наибольшем измерении

Ограничена почкой

T2a

> 7 см, но 10 см в наибольшем измерении

T2b

> 10 см в наибольшем измерении

T3

Распространяется на большие вены или поражает паранефральные ткани, но не выходит за пределы фасции Героты или в надпочечники

T3a

Распространяется на почечные вены и их сегментарные ветви или поражает паранефральную жировую клетчатку и/или жировую клетчатку синуса почки, но не выходит за пределы фасции Героты

T3b

Опухоль прорастает в крупную вену, ведущую в сердце (полую вену), которая находится внутри брюшной полости

T3c

Опухоль проросла в часть полой вены, находящуюся внутри грудной клетки, или в стенку полой вены

T4

Опухоль распространилась за пределы фасции Героты (фиброзного слоя, окружающего почку и близлежащие жировые ткани). Опухоль, возможно, проросла в надпочечник (поверх почки).

Метастазы в регионарные лимфатические узлы

NX

Невозможно оценить

N0

Нет

N1

Имеется

Отдаленные метастазы

M0

Нет

M1

Отдаленные метастазы, в том числе распространяющиеся на отдаленные лимфатические узлы

TNM = опухоль, узлы, метастазы (tumor, node, metastasis).

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