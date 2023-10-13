skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Определение ответа на противоопухолевое лечение

Срок

Определение

Излечение

Длительное отсутствие симптомов или признаков заболевания, хотя у пациентов, считающихся вылеченными, могут все еще обнаруживаться опухолевые клетки, которые в некоторых случаях могут стать источником рецидива

Полная ремиссия (полный ответ)

Нет признаков рака

Частичный ответ

Значительное (обычно > 50%) уменьшение размера раковой опухоли

Стабилизация

Нет признаков улучшения или ухудшения

Безрецидивная выживаемость

Интервал между достижением полной ремиссии и рецидивом или смертью, в зависимости от того, что наступит раньше

Интервал без прогрессирования заболевания

Время от начала лечения (или рандомного назначения препарата в рандомизированном исследовании) до прогрессирования

Общая выживаемость

Время от постановки диагноза или начала терапии до смерти

По этим темам