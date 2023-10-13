Определение ответа на противоопухолевое лечение
Срок
Определение
Излечение
Длительное отсутствие симптомов или признаков заболевания, хотя у пациентов, считающихся вылеченными, могут все еще обнаруживаться опухолевые клетки, которые в некоторых случаях могут стать источником рецидива
Полная ремиссия (полный ответ)
Нет признаков рака
Частичный ответ
Значительное (обычно > 50%) уменьшение размера раковой опухоли
Стабилизация
Нет признаков улучшения или ухудшения
Безрецидивная выживаемость
Интервал между достижением полной ремиссии и рецидивом или смертью, в зависимости от того, что наступит раньше
Интервал без прогрессирования заболевания
Время от начала лечения (или рандомного назначения препарата в рандомизированном исследовании) до прогрессирования
Общая выживаемость
Время от постановки диагноза или начала терапии до смерти